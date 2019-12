AMAE: un giovane e nuovo ristorante nel centro storico di Cuneo

"Questi primi giorni di lavoro sono andati molto bene, siamo molto contenti perché i nostri primi clienti si sono complimentati con noi per la cura e l’attenzione che prestiamo nel presentare e servire ogni singola portata!" ci racconta Giulia che, con il sorriso sulle labbra, accoglie ogni singolo cliente che si presenta nel ristorante.

In cucina troviamo Nicolò, un giovane chef che, con la sua passione e fantasia, ci descrive il suo modo di cucinare "sono particolarmente attento alla selezione delle materie prime: acquistiamo prodotti locali e di stagione al fine di poter offrire portate con ingredienti di ottima qualità. Utilizzo la cottura a bassa temperatura: si tratta di una tecnica che consiste nel cuocere gli alimenti in modo costante a basse temperature. Le verdure non perdono i succhi e i principi nutritivi e le carni sono più tenere e sugose: il risultato è qualcosa che merita di essere provato".

Il ristorante AMAE si trova nel centro storico di Cuneo, in via Roma 31, all’interno di un cortile di un bellissimo palazzo storico che risale ai primi del 1600.

La nostra curiosità ci ha portato a chiedere osa significa AMAE? «AMAE deriva dal verbo giapponese “Amaeru” e trasmette quella sensazione che ognuno di noi prova quando si … si lascia un po’ andare … e si affida alle cure amorevoli di qualcuno. E’ un po’ come trovare l’infanza, lasciarci viziare e coccolare dolcemente da un’altra persona» ed proprio quello che, Giulia in sala e Nocolò in cucina, fanno per ogni singolo cliente.

Sfogliando il menu troviamo piatti invernali tipici della tradizione Piemontese, gli antipasti spaziano dalla lingua di vitello con le sue salse, allo sfornatino di cardi gobbi del Monferrato con fonduta, al vitello tonnato con tonnata all’antica; nella selezione dei primi individuiamo gli gnocchetti di patate fatti in casa con fonduta al blu di capra, rivioli fati a mano e la classica vellutata di zucca!

I secondi variano dal Cappone di Morozzo, al brasato di vitello piemontese, alla pancia di maiale lunga cottura, al merluzzo con ceci e pomodorini.

Infine non si possono trascurare le “Pere Martin Sec” al vino, la torta della Vallera con zabaione al marsala, il cremoso al cioccolato fondente e la creme brulée alla vaniglia del Madagascar.

Il ristorante AMAE è aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sia a pranzo con orario 12.00 – 14.30 e sia a cena dalle 19.00 – 22.30.

Giorno di chiususa: mercoledì.

Il ristorante AMAE si trova nel centro storico di Cuneo, in via Roma 31.

Per maggiori informazioni chiamare il 345-7042389 oppure inviare una e-mail a ristoranteamae@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/AmaeRistorante/

Instagram: https://www.instagram.com/amae_ristorante/