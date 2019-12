Il Bike to School di Pin Bike arriva a Napoli

La vita frenetica, la fretta, ci porta a viaggiare in città come Napoli in metropolitana. Certo, è veloce, comoda, pratica ma per gran parte sotto terra. Si perde l’opportunità di ammirare lungo il percorso le bellezze che la città ha da offrire. Certo, magari un napoletano ci è così abituato che neanche ci fa caso ma vuoi mettere il piacere di spostarsi in bicicletta per la città piuttosto che su affollati mezzi pubblici? Oltretutto la bicicletta è un mezzo buono ed economico . Buono per la salute, per l’ambiente, economico perché non richiede carburante né assicurazione, tantomeno la costosa manutenzione di un’auto. A Napoli, poi, soprattutto gli studenti hanno un vantaggio in più ad andare a scuola in bici grazie all’iniziativa Bike to School.

Facciamo EcoScuola

Facciamo EcoScuola è il nome del progetto cui sono invitati a partecipare gli istituti scolastici napoletani che entro il 15 gennaio 2020 possono aderire all’iniziativa. Gli Istituti devono presentare un progetto orientato al raggiungimento di obiettivi quali la riduzione dell’impronta ecologica, promozione della mobilità sostenibile, rigenerazione degli spazi, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, educazione ambientale e organizzazione delle giornate per la responsabilità.

Premi per 10.000 €

A disposizione di 200 studenti ci sono premi complessivi per 10.000 €. Centrale è la funzione di Pin Bike che trasforma una comune bicicletta in una smart bike; si tratta di un activity tracker da installare sul mozzo della ruota della bicicletta. Da quel momento vengono registrati tutti i movimenti e verrà fornito un report su velocità e chilometri percorsi. Il dispositivo si attiva da solo ogni volta che la ruota comincia a girare.

Naturalmente oltre a montare il dispositivo bisogna installare la relativa applicazione così lo smartphone diventa un ciclocomputer in grado di informare sui dati relativi al percorso effettuato, distanze ecc. L’aspetto incentivante è sicuramente la raccolta punti, si è premiati quando si usa la bici.

Il catalogo premi prevede prodotti offerti da siti e-commerce e coupon spendibili presso gli esercizi commerciali e pubblici presenti nelle città che aderiscono all’iniziativa. Ma, siccome questo progetto è legato alle scuole, gli istituti scolastici hanno facoltà di indicare altri tipi di premi magari più adeguati all’attività dello studente. Le scuole, inoltre, possono usare il sistema Pin Bike per rilasciare dei crediti formativi.

Il futuro passa dai ragazzi

È persino banale dirlo ma il futuro passa dai ragazzi e l’iniziativa Bike To School parte proprio da questo principio. L’inquinamento nelle grandi città è divenuto insostenibile e grandi responsabilità sono da addebitare ai mezzi motorizzati che circolano sulle strade. Ma il problema non è solo di inquinamento, non dobbiamo preoccuparci soltanto dell’aria che respiriamo perché anche lo scarso movimento è pericoloso.

Andare a scuola in bicicletta è una vera e propria opera educativa per formare gli adulti di domani e di conseguenza i figli che metteranno al mondo. In italia non si fa ancora abbastanza se si pensa che solo un bimbo su quattro si reca a scuola usando la bicicletta o magari a piedi. In Olanda, ad esempio, il 70% dei bambini raggiunge i banchi servendosi della bicicletta oppure camminando.

Per capire l’importanza di ciò sulla salute dei piccoli, basta confrontare i dati sull’obesità in età scolastica. In Italia soffrono di sovrappeso il 22,1% dei bambini mentre il 10,2% è obeso. Nel caso dei bambini olandesi, invece, il 13% è in sovrappeso mentre gli obesi sono il 7%.