Saluzzo, si presenta “L ricette del dialogo. Storie e cibi di una società inclusiva”,

Si presenta domani venerdì 20 dicembre a Saluzzo, nel salone degli specchi della ex Caserma Musso, la pubblicazione “Le ricette del dialogo. Storie e cibi di una società inclusiva”, edita da Sloow Food.

A partire dalle 20 i protagonisti presentano il progetto, il libro di ricette, l’home restaurant a cui seguirà un buffet multietnico.

Lo dice il titolo: non solo cucina, ma il dialogo, la volontà di accogliere ed entrare in relazione con il prossimo. La pubblicazione nasce dopo un anno e mezzo di progetto, di ricette e di racconti di paesi lontani, di laboratori co-progettati con le scuole, feste con le comunità, di relazioni col mondo dell’informazione.

Narra di percorsi migratori difficili e di esperienze di imprenditorialità migrante, rese possibili grazie all’integrazione sociale e lavorativa promossa dal progetto. Si tratta infatti di un’iniziativa, il cui obiettivo è di facilitare l’interazione tra diversi gruppi di persone arrivate in Italia da varie geografie del mondo.

Proprio per questo nel 2018 Slow Food ha lanciato il progetto “Le ricette del dialogo: cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione”, promosso dall’Associazione LVIA con Slow Food, Renken Onlus, le associazioni delle comunità africane Panafricando e Asbarl, la Cooperativa Colibrì, la Città di Torino, la Regione Piemonte e il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Novanta persone da 30 Paesi diversi hanno partecipato, condividendo tecniche e conoscenze gastronomiche, nonché le loro storie personali di migrazione e mettendo in luce le potenzialità del cibo come strumento per cambiare la società in cui viviamo.