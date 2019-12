Vottignasco: tutto pronto per la 7^ edizione del Presepe Vivente di Vottignasco

Domenica 22 dicembre dalle 15 alle 20 si svolgerà la seconda rappresentazione della VII edizione del Presepe Vivente di Vottignasco.

Nella suggestiva cornice di Cascina Cismondi in località Tetti Falchi, i visitatori potranno ammirare l'accampamento romano, la sala di Re Erode, farsi registrare dal censore o dallo scriba, girovagare tra i pastori con i loro animali oppure ammirare i mestieri di un tempo come i trebbiatori, i fabbri, i salsicciai, la fattoria di un tempo con la produzione di formaggio, le donne all'opera con la pasta fatta in casa, la tessitura o la produzione di unguenti.

Tra una postazione e l'altra il visitatore potrà rifocillarsi con la polenta, la soma d'aj, le frittelle di mela o il panino con la salsiccia Nobile di Vottignasco oppure con la pizza cotta nel forno della borgata. Dulcis in fundo la visita alla stalla della Natività per riscoprire la tradizione del Santo Natale.

E' prevista la navetta gratuita con partenza da Piazza Marconi a Vottignasco, ospiti speciali i "10Piasent" e "L'organetto di Barberia"