Bra, dal gruppo consiliare "Coraggio! Si Cambia" un punto di ascolto aperto ai cittadini

Un’occasione per fare il punto su questi primi sei mesi di attività amministrativa e per approfondire molte tematiche dell’attualità braidese: è quanto il gruppo "Coraggio! Si Cambia" ha tenuto in questi giorni, riunendo sotto la guida del consigliere Annalisa Genta i "tecnici" delle varie Commissioni comunali e i tanti amici che, dopo averla sostenuta nel confronto elettorale del maggio scorso, continuano a guardare alla formazione del centrodestra braidese come al proprio punto di riferimento nel panorama politico-amministrativo della città.



Una realtà che, nell’intento di guardare ai cittadini quali interlocutori privilegiati del proprio agire politico, ha ora deciso di organizzare incontri periodici, anche pubblici, e di attivare un punto di ascolto cui i braidesi possano guardare per esporre al consigliere e ai suoi collaboratori problematiche, suggerimenti ed eventuali iniziative.



Lo sportello sarà operativo ogni secondo e quarto giovedì del mese, a partire da giovedì 9 gennaio, dalle ore 9 alle 12 in corso Garibaldi 8. Il numero di telefono per prendere appuntamento è il seguente: 0172/487.172