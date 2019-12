Parco Alpi Marittime: Piermario Giordano in pole per la presidenza

I due presidenti delle Unioni Montane delle Alpi Marittime, Gianpiero Dalmasso, sindaco di Vernante, e quello delle Alpi del Mare, Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno, sono i capofila di una lettera inviata al presidente della Giunta regionale Alberto Cirio per indicargli il nome di Piermario Giordano, consigliere di minoranza di Borgo San Dalmazzo eletto nella lista Borgo 3.0, quale possibile nuovo presidente al parco delle Alpi Marittime al posto dell’uscente Paolo Salsotto.

Per quanto riguarda l’Unione Montana Alpi Marittime, la lettera è sottoscritta anche da: Germana Avena (sindaco di Roccavione) e dai colleghi Massimo Burzi (Robilante), Massimo Riberi (Limone Piemonte) e Gianpietro Pepino (Entracque). Per la seconda Unione, quella delle Alpi del Mare, la missiva è controfirmata da: Bruno Viale (sindaco di Roaschia e presidente della Comunità del Parco), Maurizio Paoletti (Boves), Claudio Baudino (Chiusa di Pesio) e Giacomo Luigi Gaiotti (Valdieri).

A queste, si aggiungono le firme di altri sindaci del territorio della Comunità del Parco. In primis Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, Mauro Fissore (Morozzo), Claudio Ambrogio (Bene Vagienna) e Pietro Torcello (Aisone).

Dopo un articolato preambolo, gli amministratori spiegano le caratteristiche che, a loro giudizio, deve avere il nuovo presidente designato, la cui nomina – lo ricordiamo - compete al presidente della Regione, sentiti gli amministratori locali.

“Il presidente del Parco – scrivono i firmatari dell’appello - dovrà essere una figura in grado di unire le varie anime del territorio, tenendo nella giusta considerazione le esigenze di tutti, ma in modo preminente le superiori esigenze del territorio nel suo complesso, senza cadere in facili e pericolosi campanilismi. Dovrà essere persona in grado di ascoltare, di dialogare, di proporre e non potrà essere – osservano - portatore e propugnatore di istanze che possano minare l’unitarietà dell’ente: la divisione del Parco e del territorio pregiudicherebbe in modo irrimediabile la possibilità di raggiungere obiettivi importanti, per i quali molte risorse e lavoro sono stati già messi in campo. Un esempio su tutti, la possibilità che un domani il nostro Parco venga riconosciuto quale Patrimonio dell’Unesco, una “battaglia” che non va considerata persa. Non meno importante, inoltre, la valorizzazione dello status del Parco stesso, per non precluderci le possibilità di evoluzione futura in Parco Nazionale e Parco Europeo”.

Quest’ultima annotazione rappresenta una risposta alle voci che si erano rincorse nelle scorse settimane sulla possibilità di “spezzare” in due il Parco. Aggiungono a questo proposito i firmatari: “Sarebbe assai difficile spiegare alla popolazione perchè, dopo alcuni anni di lavoro e di impiego di risorse per unire e rendere omogenee differenti realtà, si torni indietro e si dividano nuovamente i territori, con ulteriori costi sostenuti non per crescere ma per frammentare. Il presidente dovrebbe, pare ovvio ma è bene sottolinearlo, godere dell’appoggio dei sindaci dei territori dell’area, primo fra tutti il sindaco del proprio Comune di origine, dei rappresentanti delle Unioni dei Comuni e delle associazioni. Non dovrebbe – rilevano - essere nominato per logiche compensative, un meccanismo che minerebbe da subito l’immagine dell’ente stesso agli occhi della popolazione”.

I sottoscrittori, tracciato l’identikit, indicano poi espressamente il nome di Giordano. “Amministratore locale di esperienza nell’Amministrazione Provinciale di Cuneo e nel Comune di Borgo San Dalmazzo, Giordano è persona di spiccata onestà, stimato libero professionista e apprezzato cittadino impegnato nel sociale, vicino al mondo del volontariato e dello sport. L’indicazione degli scriventi – spiegano - vuole essere la voce, compatta, di un territorio che chiede l’affidamento della gestione di un ente così importante a persone competenti e affidabili, e consapevoli della responsabilità che vanno ad assumere. Un territorio – aggiungono - che guarda al Parco come ad una grande opportunità di sviluppo e di crescita, oltre che ad una inestimabile riserva di tesori naturali da tutelare al meglio”.

Visto il quadro che va delineandosi, considerato il contesto politico-amministrativo che vede un robusto asse tra Lega e Forza Italia (ma non solo), appare destinato a cadere nel vuoto l’appello di chi avrebbe voluto una riconferma al vertice di Paolo Salsotto, già comandante provinciale della Guardia Forestale.

Tuttavia, qualche incertezza permane considerato che alcuni di questi amministratori non hanno gradito le “incursioni” (così le hanno definite) del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni.

Questi, a loro dire, senza tenere in conto le indicazioni espresse dal territorio, avrebbe messo sul tavolo il nome del consigliere di minoranza di Ormea, Gianfranco Benzo, oltre a quello già noto di Enzo Tassone, consigliere di minoranza a Peveragno insieme ad un paio di altri possibili outsider. “Nomi degnissimi – affermano – ma non concordati con gli amministratori locali”.