Regione, approvata la delibera sull'autonomia: per Matteo Gagliasso "è il primo passo per rispettare gli impegni presi in campagna elettorale"

"Si arriva a Natale con un regalo per tutti i piemontesi, l’approvazione della delibera sulla autonomia. Finalmente la regione Piemonte recupera il tempo perso e si siede al tavolo insieme alle regioni del Nord Italia (Lombardia, Veneto e Emilia Romagna)".

A parlare è Matteo Gagliasso, a seguito dell'approvazione in Regione della delibera sull'autonomia.

Continua il consigliere: "È il primo passo per rispettare gli impegni presi durante la campagna elettorale, presi con i cittadini. Il Piemonte da sempre è una delle regioni più importanti del paese e con l’approvazione di questa delibera potrà finalmente dire la sua alla pari delle altre regioni. L’autonomia non è una battaglia politica ma è un gesto di responsabilità perché avere la possibilità di scegliere come spendere i soldi dei piemontesi è un carico maggiore di responsabilità delle istituzioni e di tutti i cittadini piemontesi".

Conclude e puntualizza: "Non si è partiti da zero, ma una delibera c’era già. Da qui si è deciso di partire per non distruggere quello che in precedenza fu creato. Siamo persone pragmatiche e il bene del Piemonte non ha colore politico".