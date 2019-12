Rinnovata Ospita, la convenzione che offre una “accoglienza agevolata” a chi deve assistere un paziente in ospedale e a chi lavora con le aziende ospedaliere cuneesi

È stata rinnovata per i prossimi tre anni, la convenzione “Ospita”, nata dalla cooperazione tra AslCn1, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cuneo, Conitours, associazione Val B&B e F.I.M.A.A.

Nella sala di Corso Brunet, erano presenti per la firma, i rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti nel progetto:

Rita Aimale per l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle

Roberto Balocco per l’Asl Cn1

Simona Trucco per F.I.M.A.A

Luca Chiapella presidente Confcommercio provincia di Cuneo

Loredana Murizzasco per associazione Val B&B

Beppe Carlevaris presidente Conitours

Rita Aimale: “Questa convenzione è molto importante per le nostre aziende ospedaliere, perché è un servizio che offriamo agli utenti che si proietta all’esterno e fa sentire l’ospedale vicino al cittadino e alla città”.

Luca Chiapella: “Ospita è un progetto che riguarda tutti i soggetti del territorio coinvolti nell’accoglienza. La convenzione è attiva dal 2016 e nei suoi primi tre anni ha raccolto molti consensi, ed è per questo che abbiamo firmato il rinnovo per un altro triennio. Con questo progetto Confcommercio vuole anche essere vicino a chi è in un momento di difficoltà, offrendo una soluzione in un momento di emergenza”.

Beppe Carlevaris: “Siamo consapevoli che per proseguire al meglio con questo progetto sia necessario dare una più ampia diffusione, per far conoscere la convenzione il più possibile, di modo che chi ne ha bisogno possa sapere e mettere in atto la procedura da seguire. Questa iniziativa va al di là dell’aspetto commerciale e il suo obiettivo è quello di aiutare il prossimo, in un momento di difficoltà”.

Simona Trucco: “Partecipiamo con entusiasmo alla stipula di questa convenzione anche per i prossimi tre anni, per aiutare chi sta attraversando un periodo complicato della propria vita e farlo così sentire a casa”.