Domani sabato 21 dicembre il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio incontrerà, presso il Comune di Monchiero, i sindaci del Cuneese interessati dai fondi per la messa in sicurezza o la ricostruzione dei ponti, a cui il governo ha dato il via libera nei giorni scorsi.

In particolare 45,3 milioni per le strutture a Borgo San Dalmazzo, Cardè, Clavesana, Cuneo, Monchiero, Montaldo Roero, Neive e Pollenzo.