A Busca piazza Savoia cambia volto, il sindaco Gallo: "Nuova vivibilità per un'area che è il biglietto da visita della città"

Il Comune ha ottenuto dalla Regione il co-finanziamento alla realizzazione della riqualificazione di piazza Savoia per un importo di 150.000 euro.

“Questa è un’altra bella notizia di fine anno – annuncia il sindaco Marco Gallo – che possiamo dare ai buschesi, dopo la recente ammissione al co-finanziamento alla progettazione delle nuove scuole di frazione San Chiaffredo. Ciò significa che potremo dare avvio ai lavori di uno fra i principali progetti del nostro programma elettorale. Ancora una volta, sottolineo come l’amministrazione sia stata pronta ad individuare e ottenere risorse. In questo caso abbiamo partecipato al bando regionale ‘Lavori di riqualificazione urbana di aree mercatali’ dello scorso aprile con un progetto redatto, su indicazione dell’ufficio tecnico comunale, dallo studio Tautemi di Cuneo e ora possiamo procedere all’assegnazione del progetto esecutivo. Diamo una nuova vivibilità all’area che è il biglietto da visita per chi entra in città. La sistemazione con zone verdi e arredo urbano, mantenendo i parcheggi, la renderà un piacevole luogo di aggregazione e passeggio”.



Il progetto

Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare la piazza sia da un punto di vista funzionale, per quanto concerne l’accessibilità e fruibilità in sicurezza dei percorsi pedonali, sia da un punto di vista della qualità dello spazio pubblico, attraverso la realizzazione di nuove pavimentazioni e la definizione di aree pedonali attrezzate.



Il marciapiede antistante i fabbricati sarà allargato, compatibilmente con lo spazio necessario al parcheggio e ai banchi del mercato, in modo da avere una larghezza tale da poter posizionare delle aiuole in fioriera, con piccole alberature, e delle sedute, in parte orientate verso il fabbricato in parte verso la piazza.



Particolare riguardo è riservato all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’impatto ambientale.



Le pavimentazioni saranno in parte in lastre di pietra di Luserna, in parte in cubetti di pietra di Luserna e in parte in cubetti di porfido di recupero, utilizzati per la corsia e gli stalli-auto. Gli stalli saranno individuati da cubetti di marmo bianco.



Il progetto prevede anche la costruzione di nuovo edificio con servizio igienico, nella stessa posizione dell’esistente in piazza Marconi, che sarà leggermente più grande in modo da poter ospitare un bagno accessibile a disabili. L’ esterno del fabbricato avrà un piccolo portico sorretto da pilastri in legno.



Le aree pedonali avranno panche e fioriere di grandi dimensioni in cui saranno piantati dei piccoli alberi (prunus pissardi). Le panche saranno in acciaio verniciato e legno esotico. E’ prevista un’aiuola lineare lungo il muretto di separazione dalla strada provinciale, per creare con alberi ad arbusto e piante officinali una quinta verde di separazione dello spazio pubblico dal traffico veicolare. Il costo totale previsto è di 300.000 euro, 150 dei quali provenienti da risorse proprie del Comune.