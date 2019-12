Cervere, sotto l'albero un bilancio 2020 che non grava sui cittadini

Sotto l'albero di Natale la Giunta Marchisio fa trovare un bilancio annuale e pluriennale 2020-2022 che, oltre a non incidere e a non gravare sui capitoli fiscali per agevolare per quanto di competenza famiglie e imprese, tiene premuto il pedale dell'acceleratore degli investimenti pubblici per la messa in sicurezza viabilistica e idrogeologica.

Assieme al bilancio è stato approvato in via preliminare il documento unico di programmazione semplificato che sarà sottoposto al voto finale del Consiglio.

"Si conclude un anno impegnativo ma entusiasmante, grazie al quale possiamo guardare con maggiore serenità a un 2020 che si annuncia non facile e complicato dal punto di vista economico - finanziario", premette il Sindaco Corrado Marchisio.

Tuttavia, e in linea più generale, "proprio il risultato più recente messo a segno a Cuneo, con la vittoria della Cattedra del Contadino arrivata prima nella sezione dei film Documentari del film festival, conferma che Cervere tifa Cervere e promuove la propria storia e tradizioni per far vincere un territorio molto più vasto, perché la storia narrata nel film dell'amico Davide Sordella è quella di tutti i piccoli Comuni della Granda, del Piemonte e dell'Italia, chiamati a fronteggiare sfide e questioni dove si cresce attraverso la condivisione di progetti ed esperienze".

In questa prospettiva "ci muoveremo nel prossimo anno continuando i progetti già avviati e realizzando nuovi investimenti destinati a rafforzare quelli nel frattempo realizzati. In questo modo aumentiamo la fruibilità e l'accessibilità delle opere esistenti e l'efficacia delle risorse finanziarie investite sul territorio in una fase in cui non vogliamo aumentare i costi a carico dei Cerveresi ma siamo decisi a continuare la ricerca con successo di fonti di finanziamento esterne e la valorizzazione delle economie di spesa interne".

Qualche esempio? "Il nuovo parcheggio al servizio della scuola media e della vicina palestra, i progetti di sicurezza stradale e pedonale con asfaltature varie tra concentrico e vie frazionali, e quelli per la sicurezza idrogeologica focalizzati in special modo sul canale Naviglio dove abbiamo fatto convergere fondi comunali propri, finanziamenti ministeriali e delle fondazioni bancarie (CRT) oltre a opere di regimazione delle acque nella ormai famosa valle del Porro".

Buone notizie anche per gli studenti e le loro famiglie: "Presto partiranno i lavori già appaltati alla scuola elementare, potremmo quindi dopo il complesso delle Medie avere entrambi gli edifici didattici cerveresi adeguati ai requisiti di antisismica e di risparmio energetico".

Questa è quindi la linea "su cui proseguiremo: il bilancio 2020, nella consapevolezza dell'impatto sociale delle misure fiscali contenute nella nuova legge di bilancio del governo centrale, non peserà su famiglie e imprese locali, e con l'obiettivo di lasciare invariati i costi a carico dei Cerveresi, naturalmente senza penalizzare l'ottima qualità dei nostri servizi sociali, abbiamo messo a punto ulteriori interventi per razionalizzare la macchina amministrativa comunale".

Nel prossimo anno - in conclusione - "ci porteremo avanti con la realizzazione e la messa in opera di ulteriori progetti instradati, che vanno trasporto scolastico ai servizi residenziali per la terza età - dotando la casa di riposo di ascensore e caldaia - fino al consolidamento della promozione turistica con la conferma della vocazione ormai provinciale e regionale della capacità di aggregazione e di attrazione della fiera del Porro e della rassegna zootecnica e patronale di Santa Croce, accanto agli eventi giovanili. A tutti i Cerveresi, e a quanto avranno modo di passare da Cervere per queste festività, buon Natale!"