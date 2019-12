Da oggi online il video di “Più semplice”, l'ultimo singolo della cantautrice sanremese Monia

Alcune settimane fa ha visto la luce “Più semplice”, l'ultimo single della cantautrice sanremese Monia. Oggi, 20 dicembre, viene pubblicato online il video del brano, realizzato da Stefano Di Luca della Crash production.

Monia torna sulla scena musicale, senza in realtà essere mai andata via, con una nuova consapevolezza e una personale visione della musica dove la sua voce diventa un tramite per esprimere emozioni, sensazioni e la voglia di dare una confidenza diversa, partendo da un cambio importante già nel nome: solo Monia.

Dopo anni vissuti di corsa, tra un Festival, una tournée, le collaborazioni con artisti nazionali e internazionali e dopo aver calcato i palchi più celebri e conosciuti dal pubblico, Monia ha deciso di scegliere in quale direzione andare, per assecondare la sua indole innata d'artista, reinterpretata completamente.

Un percorso inverso rispetto a tanti colleghi, quello della cantautrice sanremese: prima il grande pubblico, la vittoria a Castrocaro, il Festival di Sanremo, l'esperienza e poi gli studi e un 110 e lode conseguito al conservatorio di musica F. Ghedini di Cuneo in Popular Music, uno dei primi atenei italiani con questa specializzazione.

Tante e ultra famose le collaborazioni di Monia tra cui Gaetano Curreri, Miki Porru e Giuseppe Povia. Ancora di più le soddisfazioni professionali raggiunte “fra tutte ricordo quando per la prima volta gli orchestrali del Festival di Sanremo, a Roma, hanno ascoltato il mio assolo all'interno del brano presentato da Giuseppe Povia. Al termine della terza prova si sono alzati in piedi battendo l'archetto sulle corde e proprio Povia decise di inserirlo nel disco” ci racconta Monia.

Tanti successi e momenti indimenticabili ma anche tanta fatica e porte chiuse in faccia “Ho deciso di essere una cantante ma in questa scelta sono incluse anche le delusioni i no, le cadute: quando una cosa ti prende il cuore rimani coinvolto emotivamente”. In questa nuova realizzazione artistica Monia collabora con Fabio Fornaro, suo co-autore sia in questo ultimo brano che nell’ep che uscirà nel 2020.

Una passione per la musica nata a 7 anni con il ritmo soul e il mondo black dell'RnB, cresciuta sulle note di Withney Houston, la sua musa per eccellenza passando attraverso le influenze di Stevie Wonder, John Legend, Amy Winehouse, le armonizzazioni, i periodi di sperimentazione che l'hanno portata oggi ad essere una cantante diversa, con tutti i colori e le note più vicine al suo background. “La mia non è stata una scelta, ma qualcosa di particolare che sentivo già da bambina: ho solo deciso di riscrivere il tutto in una chiave inedita, più soul, più vicina a me”.

Sul sito ww.moniaofficial.it una canzone di Lucio Battisti, Prendila così, rivisitata in una cover. Ma Lucio non è un'anima soul “No, è un mito della musica, ha ispirato il mio percorso e lo porto con me in alcuni dei ricordi più belli della mia infanzia. Come quando tornavamo dal mare e la mamma lo metteva a tutto volume in macchina: mi è entrato nel cuore ed è rimasto li”.

Il nuovo Festival di Sanremo è alle porte, come lo affronterebbe Monia con la sua nuova maturità artistica e consapevolezza? “Ogni anno per me Sanremo è stato diverso, mi piacerebbe tornare per capire come la vivrei questa volta. Parteciperei sicuramente con più di paura ma riuscirei a godermi miliardi di cose che ingenuamente mi sono persa”.

Nel suo nuovo disco Monia è seguita da un team tutto al femminile: da Elisabetta Alicino, direttrice creativa, alla fotografa Giorgia Mannavola “Pepe Fotografia”che ha saputo cogliere la sua femminilità senza mai sfiorare la volgarità, con una nuova linea moderna e grintosa, alla sua stylist Olympia de Molossi di Milano.

Le ultime novità su Monia sono sui suoi canali social Facebook (https://www.facebook.com/moniarussouno) e Instagram @monia_real