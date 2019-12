In valle Belbo permane l'allerta arancione per rischio esondazioni e frane

Nelle valli Belbo e Bormida è ancora allerta arancione, stando al bollettino emesso da Arpa Piemonte alle 13 di oggi 19 dicembre e in aggiornamneto con una nuova emissione domani alle 13.

Il rischio meteoidrologico è legato alla possibilità di esondazioni dei corsi d'acqua e akl concreto rischio di frane.

Resta gialla in valle Tanaro e nelle vallate Maira, Varaita e Stura per possibili allagamenti.

Ma il rischio più grosso, per la giornata di domani, è legato al rischio valanghe, dato al livello 4-Forte su una scala che va da 1 a 5, in particolare sui settori settentrionali e meridionali e sulla fascia di confine di Alpi Cozie e Alpi Graie. Su questi settori le escursioni sono fortemente limitate e in generale si consiglia una grande prudenza nella scelta dell'itinerario.