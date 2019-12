Istituita ufficialmente la Consulta Giovanile Comunale di Borgo San Dalmazzo: Riccardo Pepino è il presidente

Sono nove e sono tutti giovani. Alessandro Martini, Riccardo Pepino, Francesco Garnero, Andrea Affelli, Giuliano Barale, Gianmaria Blengio, Dejan Mestanllari, Sofia Carletto e Simona Manera sono i componenti della Consulta Giovanile Comunale di Borgo San Dalmazzo.

Venerdì 13 dicembre si sono svolte le elezioni che hanno decretato presidente Riccardo Pepino, vice presidente Andrea Affelli e segretario Francesco Garnero.

La prima assemblea è stata tenuta dal sindaco Gian Paolo Beretta con l'apporto del segretario comunale per le votazioni. Presenti anche l'assessore Alessandro Monaco, Clelia Imberti come consigliere di maggioranza e Giorgia Tronci come consigliere di minoranza.

Ieri sera, giovedì 19 dicembre, la prima riunione organizzativa e la prima foto di gruppo. Tanti gli obiettivi: “Parteciperemo ad un bando per poter arredare il vecchio locale dov’era presente il B-Factory, collaboreremo con le altre associazioni presenti a Borgo come abbiamo sempre fatto e poi sicuramente proporremo anche qualcosa di nostro”.

Tutto era partito da un appello su facebook lanciato da un gruppo di giovani borgarini. In questo anno, il gruppo di ragazzi che ha lanciato l'idea si è affiancato all'Ente Fiera e all'associazione Santuario di Monserrato. Si sono fatti promotori di alcune iniziative legate alle serate di luglio e hanno avuto come banco di prova la prima edizione del Beertello Fest, a cui hanno collaborato con gran successo. Da venerdì 13 dicembre la Consulta Giovanile Comunale di Borgo è realtà.



Soddisfatto l'assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Monaco: “Ringrazio i componenti della Consulta che iniziano questo percorso con l'amministrazione e li ringrazio per l'impegno che metteranno in questo progetto che è stato voluto dalla nostra maggioranza e che era anche nel nostro programma elettorale. Ringrazio anche la consigliera Clelia Imberti perché questo progetto lo ha iniziato lei e di conseguenza lo ha portato avanti con molto piacere ed entusiasmo anche perché la risposta dei giovani di Borgo è stata eccellente e sono convinto che col passare del tempo i numeri degli iscritti aumenteranno”.

Gli interessati, che intendono fare parte della Consulta, devono presentare domanda di iscrizione all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo utilizzando i moduli già predisposti e disponibili sul sito www.comune.borgosandalmazzo.cn.it.

La Consulta Giovanile Comunale è, a tutti gli effetti, un organismo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunali nell’ambito delle politiche giovanili ed esercita funzioni di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune.