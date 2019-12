La manutenzione dell’Università di Savigliano costa troppo al Comune, l’Amministrazione cerca una soluzione che pesi meno sul bilancio

“Faremo di tutto per mantenerla ma attualmente ci costa 450 mila euro l’anno, cifra che non si può sopportare più di tanto” con queste parole il sindaco Giulio Ambroggio ha spiegato la difficoltà dell’Amministrazione nel contribuire alla manutenzione ordinaria sull’edificio dell’Università di Savigliano.

L’argomento è stato trattato ieri, durante la presentazione del bilancio di previsione 2020/2022. Tra gli obiettivi da raggiungere per il prossimo anno proprio la possibilità di far pesare meno sulle casse comunali il costo del polo universitario saviglianese.

Ogni anno il Comune infatti spende circa 450 mila euro “Che variano a seconda degli interventi - ha specificato Ambroggio -. Abbiamo lamentato questa situazione all’amministrazione dell’Università, ora si tratta di rinnovare la convezione e speriamo che accettino la nostra proposta di toglierci almeno la manutenzione sull’immobile che tra l’altro non è nostro ma è del Demanio in comodato d’uso all’università. Nei primi tre mesi del 2020 con la convenzione chiederemo una cifra fissa, così da avere un peso meno oneroso sul bilancio”.

“Siamo convinti comunque che l’università serva, dobbiamo solo trasformarla in opportunità e fare in modo che ci sia un ritorno culturale, magari attraverso una collaborazione più stretta tra le scuole e l’Università”.

Per il prossimo anno è inoltre previsto il probabile arrivo di nuove risorse dal Ministero per l’immobile in via Garibaldi in cui si potranno realizzare dei mini alloggi per gli studenti con 48 posti letto, sala mensa e lavanderia.

“Un’occasione inoltre per risanare un immobile fatiscente in pieno centro città”.

La direzione dei lavori sarà poi in capo all’università.