Maltempo e allerta arancione nelle Valli Belbo e Bormida: possibili esondazioni e frane

La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il maltempo. Alle 8.00 di questa mattina è stata aperta Sala operativa di corso Marche 79 a Torino, in modalità h24.

Sono previsti fenomeni anche molto forti a ridosso dei rilievi meridionali e nevicate solo a quote di media ed alta montagna.

Attivati i presidi logistici sul territorio e il volontariato regionale per il monitoraggio dei punti critici a sostegno degli enti locali. In allerta anche le Prefetture. Al momento in provincia di Cuneo è stato aperto il COC (Centro operativo comunale) di Borgomale, in Alta Langa.

Un progressivo miglioramento è atteso a partire dai settori sudoccidentali dalla tarda serata, con tempo più stabile nella giornata di sabato fino alla serata, quando è atteso un nuovo temporaneo peggioramento che lascerà spazio già nel corso della mattinata di domenica a venti di foehn via via più estesi.

Il livello di allerta è arancione per la zona G (Belbo e Bormida) e giallo per le zone E, F ed M (vallate alpine, Langhe e valle Tanaro, pianura cuneese). In aumento anche il grado di pericolo valanghe. Per domani 21 dicembre è previsto su quasi tutte le cime del Cuneese di grado 4 (Forte), su una scala che va da 1 a 5.Le attività in ambiente innevato sono in generale molto limitate e in ogni caso richiedono una grande capacità di valutazione.

L’aggiornamento del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala nelle prossime ore la crescita dei livelli idrometrici del Tanaro e dei suoi principali affluenti (Orba, Bormida e Belbo) e dello Scrivia, con valori al di sotto delle soglie di attenzione. Nel nord Piemonte, in aumento il Sesia e il Toce.

Al Comando provinciale del vigili del fuoco di Cuneo, al momento, non è stata aperta la sala operativa di emergenza. La situazione più grave, nel Nord Ovest, è prevista in Liguria, dove è stata diramata l'allerta Rossa. "Attendiamo istruzioni: se necessario, siamo pronti a partire con uomini e mezzi in supporto dei colleghi liguri", fanno sapere dal Comando.