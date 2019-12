Moretta, consegnata la Costituzione ai neo diciottenni

A Moretta, presso Cascina San Giovanni, il sindaco Giovanni Gatti con l'amministrazione ha voluto rivolgere un saluto alla comunità morettese, in particolare invitando i diciottenni a gioire ogni giorno e a vivere con pienezza ciò che la vita offre.

Citando "Il Milione" di Marco Polo ha evidenziato come la saggezza sia figlia dell'esperienza che si vive e per vivere occorre essere curiosi e pronti. A seguire gli assessori e i consiglieri hanno regalato a ciascun ragazzo la Costituzione, fondamento dei diritti e doveri del cittadino, una penna arancione, colore dell'attuale amministrazione e il calendario dell'associazione Lions. I saluti e i ringraziamento sono​ proseguiti alla volta di tutto lo "staff" comunale, costituito da personale disponibile, collaborativo e ben affiatato. In tale circostanza il sindaco ha consegnato a Roberto Mina e Luigi Vaccarini una targa di riconoscenza per il lavoro svolto in tutti questi anni presso il Comune. Hanno, di fatto, vissuto la storia e i cambiamenti del paese come scrive l'ex sindaco Mario Piovano nella lettera pervenuta.