Uscendo dall’Unione, Revello si porta con sé 19 dipendenti, quasi un terzo dell’intera pianta organica: 5 sono responsabili del servizio

Quella di sera (giovedì), per Daniele Mattio, sindaco di Revello è stata l’ultima presenza ai tavoli del Consiglio dell’Unione montana del Monviso.

Dopo quattro anni, finirà ufficialmente il 31 dicembre l’esperienza del maggior Comune della Valle Po. Un’“avventura” che era iniziata il 1 gennaio 2016. Mattio, sindaco di Revello da 19 mesi, aveva deciso di entrare a far parte dell’Ente montano.

A quell’epoca, l’Unione era presieduta dall’allora primo cittadino di Paesana Mario Anselmo. Anselmo, in una logica prettamente amministrativa, aveva ben compreso il peso di Revello, e la spinta che avrebbe potuto dare all’Ente montano (tra i parametri per la concessione dei contributi v’è, per l’appunto, la popolazione totale dell’Unione).

E così, insieme al segretario Gianluca Ghiglione (che ha lasciato l’incarico nel 2017), si era recato proprio a Revello, in Municipio, per illustrare il funzionamento dell’Unione e i vantaggi che ci sarebbero potuti essere per il Comune della bassa Val Po.

Mattio aveva deciso di fare il grande passo. Il suo predecessore, Ugo Motta (negli anni in cui Mattio era vicesindaco), era invece stato sempre fermamente contrario all’ingresso in Unione.

I rapporti tra l’Ente montano e Revello sono sempre filati lisci. Sino alle elezioni amministrative 2019. L’appuntamento elettorale segna la fine del mandato alla Presidenza di Mario Anselmo (non più ricandidabile, dopo tre mandati, a sindaco di Paesana).

Una figura di peso, un Amministratore navigato e con grande esperienza, che ha dato tutto sé stesso per la creazione dell’Unione, di cui era, senza ombra di dubbio, il pilastro portante. E – al tempo stesso – il collante in grado di mantenere unita la compagine di Governo dell’Ente.

Con l’approssimarsi della sua scadenza di mandato, in molti ipotizzavano che qualcosa, dopo il 25 maggio 2019, potesse rompersi.

E così è stato. La spaccatura si apre poco dopo le Comunali, proprio sulla Presidenza dell’Unione. Tutti ormai ricorderanno il famoso “convivio” crissolese, dove i sindaci – esclusi Mattio ed il sindaco di Sanfront Emidio Meirone, considerati i due papabili presidenti – hanno deciso di affidare la presidenza al secondo.

Quella sera coincide con la spaccatura dei rapporti con Revello. Che il tempo (e l’assoluta assenza di un chiarimento tra le parti) non farà che acuire, sino a rendere insanabile. Mattio rimane fuori dalla Giunta dell’Unione, passando da papabile presidente a “semplice” consigliere.

Una situazione che sfocia, il 22 ottobre scorso, nella decisione irrevocabile: il Consiglio comunale di Revello, all’unanimità, vota il recesso dall’Unione montana: “venuto a mancare il rapporto di fiducia e di condivisione di visioni politiche ed organizzative” dirà il sindaco. Il recesso viene recepito dall’Unione il 5 dicembre scorso.

Ma l’uscita del Comune più “pesante”, porta con sé una serie di conseguenze. Detto che tra l’Unione e Revello tutti i passaggi propedeutici all’uscita sono stati concordati, Mattio, uscendo ieri sera dalla sede dell’Ente montano, si è portato “virtualmente” con sé 19 dipendenti, che dal 1 gennaio 2020 torneranno ad essere in forza al Comune di Revello.

I 19 dipendenti revellesi, se consideriamo che la pianta organica dell’Unione si attesta poco sotto le 67 unità, rappresentano poco meno di un terzo del personale dell’Unione.

Non solo, perché dei 19 dipendenti che Revello ha fatto confluire in Unione, 5 erano responsabili del servizio: Paolo Bogetti (Patrimonio e ambiente), Denis Cravero (Protezione civile), Claudio Mattio (Economato), Fulvio Brondino (Urbanistica) e Ferdinando Boccon (comandante della Polizia locale). 5 responsabili su un totale di 12, quasi il 50%.

Incarichi che ora andranno riassegnati, con costi maggiori a carico dei Comuni “di appartenenza” (se così si può dire) dei nuovi responsabili del servizio.

Sulla sua scrivania, Mattio ha già pronti tutti i nuovi contratti per il “suo” personale.

Revello era entrata in Unione, nel 2016, con 22 dipendenti. Negli anni, poi, sono terminati tre rapporti con altrettanti lavoratori, giunti all’età pensionabile. Ora, l’Amministrazione comunale, valutata la disponibilità assunzionale ed economica, potrà decidere, se del caso, di assumere.

Nel Consiglio di ieri sera, è stato approvato il trasferimento del personale. A Revello l’Unione verserà anche più di 60mila euro (circa) per il pagamento di indennità. “È vero che vengono meno 19 dipendenti – ha rimarcato Meirone – ma diminuisce anche, per il nostro personale, la mole di lavoro che comportava avere in Unione Revello”.

Un netto cambiamento rispetto al passato. Nella penultima assise consiliare c’è chi ha detto “L’Unione ha già vissuto senza Revello, dobbiamo soltanto riabituarci”. Vero.

Ma, come accennato in apertura, l’Unione dovrà tornare anche ad abituarsi al peso che aveva senza Revello, specialmente in termini economici, di contributi e trasferimenti. E non è corretto neanche far passare il messaggio che l’uscita di Revello verrà “attutita” con il convenzionamento di Rifreddo e Saluzzo.

I due Comuni convenzionano infatti con l’Unione soltanto le funzioni montane, per poter accedere alla spartizione dei Fondi ATO: non siederanno in Consiglio e non aumenteranno il peso dell’Ente montano. Popolazione ed estensione di Rifreddo e Saluzzo (e per Saluzzo conterà solo la porzione legata a Castellar”) verranno tenute in considerazione esclusivamente per la “partita” dell’ATO.

Il saldo dell’Unione, a fine 2019, si chiuderà dunque in pesante passivo.