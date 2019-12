A Sommariva Bosco una serata dedicata agli auguri

Domani sera, venerdì 20 dicembre alle ore 21 , l’Amministratore comunale da appuntamento a tutti i cittadini presso il teatro Bongioanni per la tradizionale Serata degli Auguri, un momento di festa e di condivisione per fare il punto di quanto fatto nell'anno che volge al termine e ringraziare quanti hanno lavorato per il paese o si sono distinti in attività particolari.

Ad intervallare i vari momenti vi saranno spettacoli di magia a cura del Mago Smith e musica sommarivese a cura del gruppo dei Cotin e Fasoi.

Tra le premiazioni grande risalto avrà quella per gli alunni dell'Istituto comprensivo per il progetto “Adotta un monumento”.

Riconoscimenti saranno dedicati a diversi ragazzi e ragazze che si sono distinti in campo universitario, sportivo, culturale e sociale.

Ringraziamenti alle associazioni per il loro operato durante l’anno corrente e

congratulazioni e auguri di buon auspicio alle nuove attività aperte quest’anno a Sommariva e alle attività premiate dalle associazioni di categoria.

Al termine auguri a tutta la popolazione con una tazza di cioccolata calda e una fetta di panettone.