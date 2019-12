Sommariva Bosco consegna la Costituzione

Domenica scorsa, in occasione dei festeggiamenti in attesa del Natale, l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere i diciottenni in Municipio, presso la sala del Consiglio, per consegnare loro una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. La copia, appositamente realizzata per l'occasione contiene quale introduzione le tappe fondamentali del percorso costituzionale e come conclusione l'inno di Mameli arricchito da commenti.

Il gesto ha voluto rappresentare un modo per responsabilizzare i nuovi maggiorenni che vengono così ad acquisire nuovi diritti e anche doveri. Alcuni dei giovani sono stati accompagnati dai genitori, in segno di sostegno in un momento importante.

A consegnare l'importante libretto erano presenti l'assessore alle Politiche giovanili Micaela Fazion, l'assessore alla viabilità Giorgio Gristina e il consigliere delegato alle politiche giovanili Stefano Gallo.