Incendio a Cavallermaggiore: distrutto un appartamento in via Bra

Un incendio, divampato nella mattinata di oggi, ha interessato un fabbricato al civico 49 di via Bra, a Cavallermaggiore: per cause ancora ignote, le fiamme sarebbero divampate a partire dalla cucina di un appartamento al secondo piano, divampando in altre stanze e distruggendo buona parte dell’appartamento, conseguentemente dichiarato inagibile. Non si registra invece, fortunatamente, alcun ferito.

Hanno risposto alla chiamata alle 8.06 i Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi, con un carro autoprotettori (gli apparecchi di respirazione che consentono agli operatori di muoversi con completa libertà di movimento) da Cuneo.