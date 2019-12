Grande successo per l'evento della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves che premia ogni anno i ragazzi meritevoli

Grande successo per la serata di mercoledì 18 dicembre al Palazzetto C. Giraudo di Boves, dove la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves ha organizzato anche quest’anno l’evento che è ormai diventato un tradizionale appuntamento natalizio per tutta la comunità.

La Banca ha infatti incontrato famiglie, scuole e alunni per trascorrere insieme una bellissima serata dal caldo spirito natalizio, animata dagli allievi dell’Istituto A. Vassallo di Boves, i quali hanno regalato alla Comunità un emozionante e partecipato Concerto.

E gli ospiti d’onore erano loro: gli alunni - soci o i figli di soci - che si sono particolarmente distinti in ambito scolastico, ottenendo il massimo dei voti alle scuole medie, superiori e università.

I ragazzi premiati sono stati 70 (37 della scuola Media- euro 250,00, 12 della scuola superiore – euro 500,00 e 21 dell’Università-euro 1.000,00). Ieri sera sono stati distribuiti agli alunni ben 36.250,00 euro.

E’ stata una serata fatta di famiglie, di scuole e di studenti uniti attorno ad una Banca che da sempre, con gesti concreti come questo, investe sul territorio e sulla comunità: una Banca che crede nei giovani e desidera renderli consapevoli che l’impegno ha un valore alto, stimolandoli alla realizzazione di loro stessi ed accompagnandoli nel loro presente e nel loro futuro.

L’entusiasmo che ha caratterizzato la serata di ieri sera è lo stesso che pone la banca nel suo operato di ogni giorno, impegnata a rendere ancora più unico il territorio nel quale lavora e nel quale crede, accanto ai suoi affezionati Clienti ed ai suoi numerosi Soci.