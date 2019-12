La bellezza del viaggio in moto è anche nell’abbigliamento

Allacciate il casco, si parte! Eh sì perché il centro di questo articolo è proprio il mondo dei motori e delle moto in particolare. Il loro fascino è indiscusso, la loro bellezza ha resistito negli anni e continua ancora oggi a far innamorare curiosi, collezionisti o appassionati. Andare in moto è davvero un’emozione unica! Non è difficile incontrare tutti i giorni sulle nostre strade tantissimi motociclisti che sfrecciano su bolidi di ogni colore, potenza e cilindrata. Un mondo tutto a sé, fatto di piccoli segreti che hanno avvicinato il mondo dei motori a quello delle due ruote per creare veri e propri capolavori.

Giacche, tute e caschi: le due ruote si ‘vestono’ di prodotti particolari.

Per i veri appassionati anche l’abbigliamento per andare in moto è un vero stile. Se poi si unisce tutto questo alla sicurezza allora davvero ci si approccia nel migliore dei modi a questo mondo unico e particolare. Tute, caschi, guanti: tutto contribuisce a dar uno stile unico e personale a qualsiasi motociclista. I caschi ad esempio: la loro qualità è sinonimo come abbiamo già accennato di sicurezza per cui va da sé che l’acquisto deve essere di un certo livello, anche sotto l’aspetto cromatico. Diversi sono i modelli, tutti belli e tutti molto eleganti come ad esempio l’integrale Airoh St 501 Dude rosa lucido a 170€ così come il suo omologo bianco acquistabile però a 150€. Le giacche in pelle non sono da meno: i colori nero o marrone non tolgono la qualità di questi Course Boomer che possono essere tuoi a 60€ ciascuno. Anche i pantaloni hanno la loro importanza, sì, proprio come un normale abbigliamento di tutti i giorni. Con 30€ potrai compare i bellissimi e comodissimi Course Blu, di modello Oslo, Rocker oppure Drift. Stesso discorso dicasi per gli stivaletti e le giacche: i primi acquistabili da 70€ a 170€ con i modelli St Fighter e Alpha Sport e le seconde con le Enduro e Alpinestars a 80€ e 270€.

Consigli utili per viaggiare anche in condizioni meteo avverse.

I veri appassionati di moto non conoscono stagione, inverno o estate, col freddo o col caldo bisogna salire in sella ed affrontare la strada! E così anche nelle situazioni atmosferiche peggiori è possibile vivere questa grande passione magari utilizzando gli accessori più adatti. Ad esempio al nord, come ad esempio nella provincia di Cuneo, non mancano di certo giornate uggiose. Ma quali sono qiesto accessori? I guanti invernali sono adatti per la protezione delle mani anche se andrebbero utilizzati sempre indipendentemente dalle condizioni meteo. La protezione della testa e del collo poi ha lo stesso un aspetto molto importante: proteggere con un comodo scalda collo magari che riscalda ed evita che fastidiose sciarpe possano disturbare la vista. Non devono di certo mancare la tuta anti pioggia ed i copri stivali che vi permettono di affrontare un viaggio sotto la pioggia e di farvi arrivare completamente asciutti, proteggendovi anche dagli schizzi delle vetture che viaggiano accanto a voi. La maglia termica terrà il vostro corpo al caldo, aderendo bene sulle maniche e sulle spalle. Così come è importante vestire le calze adatte per proteggere i piedi dal freddo del viaggio. Cosa aspettate? Acquistate il giusto materiale ed accendete i motori!