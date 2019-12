Migliora il tuo business online in 5 passaggi

Il mondo è cambiato negli ultimi anni. Se prima per poter avviare un’attività avevi necessità di corposi finanziamenti adesso non è più così.

Con l’avvento di internet, creare un business è sempre più veloce ma questo non significa che ci sono dei passaggi da saltare. Come imprenditore, è fondamentale che tu faccia quante più ricerche possibile prima di portare la tua attività al successo che merita.

È importante dotarsi anche degli strumenti adeguati per poter far sì che la tua impresa online vada ad un livello successivo. Tra questi è possibile usare l’e-mail marketing che contribuisce a migliorare sensibilmente il ROI del tuo business. Creare una newsletter non è semplice ecco perché i template per e-mail di Designmodo potrebbero darti un aiuto importante e facilitare il tuo percorso.

Oltre l’e-mail marketing, quali sono i passaggi fondamentale per costruire un business online di successo? Scopri i nostri consigli all’interno dell’articolo.

Conosci la tua concorrenza

Prima di iniziare a fare i primi passi con il tuo nuovo business online è necessario conoscere quali sono i tuoi potenziali concorrenti all’interno del settore. Infatti, il primo step da completare è quello di capire come muoversi se la concorrenza dovesse essere forte. Studia la loro presenza sul web e poniti le seguenti domande:

Quali sono le caratteristiche del loro sito web?

Utilizzano le newsletter nella loro strategia?

Quali parole scelgono per attirare nuovi utenti?

Come descrivono il loro prodotto?

Sono presenti sui Social Network?

Per conoscere alcuni aspetti dei tuoi concorrenti, prova ad interagire con loro come consumatore e capirai quali sono i loro comportamenti più rilevanti.

Social Media





Un altro aspetto da tener in considerazione prima di iniziare il tuo business di successo è un profondo studio dei Social Media. In particolare, sarà necessario capire come i tuoi concorrenti utilizzano questi canali e come si rivolgono al loro target.

Qual è l’obiettivo che vuoi raggiungere con questa analisi?

Nel complesso, devi capire cosa puoi offrire di diverso o di migliore rispetto ai tuoi concorrenti. Il tuo obiettivo è scoprire quali sono i loro punti di forza e debolezza per capire in quale punto si deve focalizzare la tua attenzione. Sfrutta le loro conoscenze, falle tue e potenzia il tuo business online.

Migliora il tuo business con l’e-mail marketing

“I soldi sono nella lista” direbbero alcuni marketers d’oltreoceano. E non avrebbero torto nell’affermare ciò. L’e-mail marketing è uno strumento potentissimo e spesso gratuito che ogni azienda dovrebbe usare per comunicare con i propri clienti.

Al giorno d’oggi sono disponibili numerosi strumenti che rendono semplice l’utilizzo dell’e-mail marketing. Alcuni di questi sono i software di automazione, oppure i template per e-mail di Designmodo.

Per progettare la tua e-mail di successo, prendi nota dei prossimi consigli:

Crea la tua lista di contatti a partire dai diversi canali di comunicazione

Interagisci con la tua audience con contenuti di valore

Proponi offerte e sconti per aumentare il tuo tasso di conversione

Progetta le newsletter per avere un design grafico accattivante

Fai dei test per capire quale elemento funziona meglio dell’altro

Da 40 anni l’e-mail marketing è uno degli strumenti di marketing più utilizzati dalle aziende . Ci sarà un motivo, no?

Proteggi la reputazione del tuo brand online

Il mondo di internet è cosi: in poco tempo potresti ricevere feedback negativi e rovinare per sempre la tua reputazione. Questo perché le persone sono sempre più propense a criticare ciò che fai piuttosto che a lodare il tuo impegno.

Una volta che il tuo business è online, sarà necessario monitorare costantemente la sua reputazione. L’obiettivo è capire cosa pensano le persone della tua attività e rispondi ad ogni feedback negativo.

Se uno dei clienti a cui hai venduto un prodotto o servizio non è soddisfatto, assicurati di fornirgli un servizio di assistenza elevato per risolvere ogni suo problema. Questo li incoraggerà a contattarti prima di scrivere una recensione negativa e rovinare la tua reputazione.

Costruisci un sito web efficace





Il sito web della tua azienda è il miglior bigliettino da visita che potrai offrire ai tuoi clienti. Il sito web racconta la mission del tuo business, i pregi e le soluzioni che puoi offrir loro. Valuta attentamente di applicare i seguenti consigli per renderlo efficace:

Mantieni la semplicità e evita di riempire il tuo sito con pulsanti, pubblicità, link e fastidiosi pop up che impediscono una corretta navigazione

Assicurati che il tuo sito sia perfettamente funzionante. Controlla che non ci siano link rotte, pagine vuote e caricamenti lenti

Progetta un sito graficamente coerente che non destabilizzi l’utente quando naviga da una pagina all’altra

A meno che tu non sia un programmatore e che tu abbia dimestichezza con i siti web, il nostro consiglio è quello di rivolgerti ad un professionista. Il ruolo dell’imprenditore è fare business, non perdere tempo con codici e grafiche di diverso genere.