Nuovo amministratore delegato per Miroglio Spa: è Alberto Racca

Alberto Racca è il nuovo Amministratore Delegato di Miroglio SpA, società holding del Gruppo Miroglio. La nomina, approvata dal CdA che si è tenuto ieri, si inserisce nel rafforzamento del ruolo della capogruppo Miroglio SpA come holding industriale di partecipazioni, iniziato a fine 2018 con la nomina di Filippo Ferrua Magliani a presidente.

La holding ha il compito di esercitare un ruolo di azionista attivo, allocando le risorse alle società operative, selezionando le persone chiave a cui attribuirne le responsabilità, e assicurando il controllo sull’attuazione delle strategie e sulle scelte gestionali.

“La nomina di Alberto Racca quale Amministratore Delegato – dichiara il presidente Filippo Ferrua Magliani – completa il percorso di rinnovamento avviato alla fine dell’anno scorso. Si tratta di un importante rafforzamento per l’azione del CdA che potrà disporre di una figura professionale in grado di assicurare la supervisione ed un raccordo manageriale e strategico con le attività delle principali controllate Miroglio Fashion e Miroglio Textile”.

Alberto Racca, è entrato nel Gruppo Miroglio nell’ottobre 2018 con la carica di Group Strategy & Transformation Director. In questi mesi si è occupato della pianificazione strategica e della gestione del portafoglio di partecipate.

Laurea in Managerial Economics alla London School of Economics e MBA alla London Business School, Alberto Racca ha maturato in precedenza significative esperienze in McKinsey & Co. seguendo importanti progetti aziendali di trasformazione e in KKR-Pillarstone, partecipando alla definizione dei piani di acquisizione ed investimento e a turnaround di successo.