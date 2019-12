Previsioni Bitcoin 2020: come sarà il nuovo anno per la criptovaluta

Il 2019 si conclude con una fase piuttosto statica caratterizzata da un trend nettamente ribassista per le criptovalute e in particolare per il Bitcoin, ma è tempo di andare a vedere che cosa succederà durante il primo semestre del 2020, mentre ci avviciniamo alla conclusione del mese di dicembre e quindi al periodo di ferie natalizie.

Trend ribassista per il Bitcoin durante il mese di gennaio 2020

Malgrado il trend ribassista sia stato dominante per questo finale di 2019, i segnali per il nuovo anno appaiono incoraggianti sia per le criptovalute in generale, ma ancora di più nello specifico per il Bitcoin. Se andiamo a vedere il quadro prospettico, scopriamo come in effetti la linea di supporto dei 6.800 dollari, per la criptovaluta abbia caratterizzato i nuovi minimo storici per il Bitcoin su Plus500 , a livello di quotazione azionaria. Un momento sicuramente delicato per quanto riguarda il tentativo di cercare il primo rimbalzo utile, per tornare a prendere quota già nel corso delle settimane precedenti all’avvio di dicembre 2019.

Il trend rialzista però dovrebbe caratterizzare e dominare la prima parte del 2020, dove comprare Bitcoin potrebbe rivelarsi una mossa rischiosa, ma non per forza di cose inefficace, specialmente attraverso le piattaforme di gestione e trading come quelle indicate dai migliori broker in circolazione in questi ultimi tempi. Sicuramente le criptovalute, da un punto di vista pratico, possono diventare una soluzione utile per quanto riguarda il mercato digitale del futuro, cosa di cui si sta discutendo sia in Europa , sia nel resto del mondo, Asia e Nordamerica, su tutti.

Non è un caso se i canali più quotati stanno indicando come il Bitcoin, al pari delle principali criptovalute, potrebbe essere il miglior investimenti possibile, tra quelli considerati a rischio, per questo periodo dell’anno, in quanto le possibilità di speculare con un mercato rialzista sarebbero davvero tante.

Lo stato di forma e di salute delle criptovalute per il futuro prossimo

Ci si interroga da tempo sulla salute delle criptovalute e sulla bolla che il Bitcoin potrebbe provocare, ma di fatto il futuro di questo investimento è destinato a lievitare nel corso del nuovo anno. Le premesse stando ai broker e agli investitori più quotati e informati ci sarebbero tutte e non è un caso se 4 previsioni su 5, per le criptovalute, indicano come il 2020 sarà l’anno del riscatto e di ottime performance per il Bitcoin.

Prendiamo ad esempio l’ipotesi quotata e concreta che indica come il Bitcoin andrà a scendere in termini di quotazioni addirittura del 35-40% nel mese di gennaio, mentre la ripresa dovrebbe iniziare già nel corso delle prime settimane di febbraio 2020.

Speculazioni o verità: quale sarà il trend per il Bitcoin?

Si tratta però di rumors e di pura speculazione, visto che la frequenza di rimbalzo, indica come il Bitcoin potrebbe già aver superato il livello di guardia, durante i mesi passati, iniziando di fatto la ripresa già nel corso delle prossime settimane. Le valute dovrebbero maturare di più nel corso del tempo, quindi si tratta di un’operazione di trading e di investimento a lungo termine, mentre per chi desidera investire e puntare sul breve periodo, ricordiamo come il trend attuale sia ribassista, almeno per le prossime settimane.

Come sempre ci sono falchi e colombe, quando si tratta di strumenti finanziari e di investimento come quelli del trading, ma possiamo appellarci alle parole di un esperto come John McAfee, il quale ha sostenuto con convinzione che il 2020 sarà un anno importante per il futuro dei Bitcoin e in generale per le criptovalute e per tutto quello che riguarda gli elementi collaterali, in termini di mercato azionario. Bisogna solo aspettare e vedere quali saranno le prossime mosse a livello di investimento e di mercato per il trading online con questo tipo di criptovalute.