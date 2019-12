Ricette e proprietà della frutta secca

Frutta secca è il modo in cui i più la conoscono, ma sarebbe più corretto parlare di frutta oleosa per definire ciò che sono mandorle, pinoli, arachidi e così via.

Questa frutta spesso viene evitata perché si pensa che sia troppo calorica. Certo, le calorie non sono poche, ma se consumata nella giusta dose e misura, questa frutta può apportare numerosi benefici per il nostro organismo.

Le proprietà nutrizionali della frutta secca

La frutta secca può essere divisa in gruppi che si diversificano in base al tipo di vitamine, di grassi, di fibre o calorie che contengono.

La regolare assunzione di una giusta quantità di frutta secca Ventura può apportare diversi benefici all'organismo, come l'abbassamento dei livelli di colesterolo e la prevenzione delle malattie degenerative e cardiache.

Pensiamo, ad esempio, alle nocciole. Esse, secondo alcuni studi, riducono la concentrazione dell'omocisteina, un amminoacido che danneggia il rivestimento delle arterie, mentre la vitamina E previene la degenerazione del sistema cognitivo in età avanzata.

Aiuta inoltre a tenere sotto controllo la pressione del sangue nelle arterie. La maggior parte della frutta secca contiene flavonoidi, degli antiossidanti che aiutano il sistema cardiovascolare.

Con l'assunzione di frutta secca si può beneficiare anche di una migliore funzionalità intestinale e viene usata nelle diete per via del suo elevato potere saziante, divenendo utile nel caso in cui si voglia perdere peso.

Ricette con frutta secca da preparare in inverno

In inverno si possono trovare molte verdure con cui sperimentare degli accostamenti con la frutta secca, ottenendo dei contrasti tra morbido e croccante che rendono unici i piatti preparati.

Un esempio è il pesto di rucola e mandorle, oppure il pesto alla trapanese. O che dire del pesto con radicchio e noci, guarnito poi con del gorgonzola?

Un altro pesto ottimo per condire la pasta è quello preparato con cavolo nero e nocciole, oppure con broccoli e anacardi. In questi casi le verdure andranno prima sbollentate.

Un altro modo per usare la frutta secca è utilizzarla per preparare una panatura da accostare alla carne bianca, alla carne rossa ed al pesce.

Le nocciole, tostate e tritate, sposano alla perfezione la carne di maiale, soprattutto preparando un filetto in crosta di nocciole accompagnato da patate al forno.

Per quanto riguarda il pesce, un trito di pistacchi non salati può rendere croccante un trancio di tonno o di salmone. E non dimentichiamo le mandorle per creare una gustosa crosta su un filetto d'orata o di salmone.

Per preparare delle buone panature è meglio utilizzare frutta secca non salata, questo perché i piatti devono avere il giusto bilanciamento dei sapori.

Per delle polpette indimenticabili bisognerà unire delle noci tritate agli altri ingredienti usati per la panatura, così da creare un piatto morbido e croccante allo stesso tempo.

Chiudiamo infine con un'idea per un dolce tipico del Natale: i tozzetti. Tipici della tradizione viterbese, questi biscotti, molto simili ai cantucci, si distinguono per l'uso delle nocciole tipiche della zona. La preparazione non è troppo complessa e, volendo, si possono aggiungere delle scaglie di cioccolato fondente per un gusto più pieno.