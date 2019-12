Sapori autentici e naturalità sono i segreti della bontà degli ortaggi e frutti di Piero Fraire

In ogni stagione, possiamo trovare Piero Fraire sotto l’Ala di Ferro di Saluzzo, durante il Mercato della Terra ogni sabato e mercoledì, e portare via un paio di borse piene di gusto, colore e sapore.

L’amore per la terra unita all’esperienza, fanno sì che Piero ogni volta non deluda. I suoi ortaggi, sempre di stagione, belli e profumati, sono il risultato di una tecnica di coltivazione improntata alla naturalità, scegliendo di non usare mai prodotti chimici. Ormai sono famose anche le sue oche, che si occupano del diserbo, e che Piero lascia circolare liberamente fra le coltivazioni a piluccare tutto ciò che è intruso, lasciando intatti gli ortaggi. La terra di Campagnole di Revello e l'acqua del Po, fanno il resto.

Fra il curare la terra, accudire e raccogliere gli ortaggi, trasportarli al mercato, il lavoro è sempre tanto, ma il banco al Mercato è sempre in perfetto ordine, con le varie qualità di verdure ben suddivise e pulite, le uova delle galline nel cestino, frutti e piccoli frutti che accendono i colori.

Alcune verdure vengono anche fornite già pulite e lavate in giornata, pronte da cucinare o mettere

nei piatti.

E poi c’è anche il negozio in Via Spielberg 20, allo sbocco in Piazza Risorgimento a Saluzzo. Qui, gli scaffali vengono caricati direttamente da Piero ogni mattina con prodotto fresco, regalando profumi e colori a tutto l’ambiente. Ed è principalmente Romana, la moglie di Piero, sempre con il sorriso, che si occupa di soddisfare le varie richieste dei clienti.

In questo periodo pre-festivo arrivano anche molte persone da fuori Saluzzo, per fare scorta degli ortaggi di questa azienda, proprio per avere la certezza di far bella figura sui tavoli delle feste.

Passato questo periodo, Piero tornerà presto ad occuparsi dei suoi Asparagi dolci di Revello, la varietà di asparago che lo sta rendendo famoso in alcune altre località europee. Infatti già da qualche tempo, in Inghilterra e in Svizzera, non è sconosciuto il nome di Revello, associato alla specialità ortolana, sempre più apprezzata e richiesta.

Ma per l’Asparago dolce di Revello dovremo aspettare questa primavera.

Mercato della Terra - Ala di Ferro di Saluzzo - sabato e mercoledì

Negozio in Via Spielberg 20 - Saluzzo CN - Cell 328.8057705 - http://www.asparagorevello.it/

https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/