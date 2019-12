Supermercati: come risparmiare sulla spesa sfruttando offerte e buoni sconto

La spesa quotidiana è uno di quei costi che, inevitabilmente, incide maggiormente sul bilancio di qualsiasi individuo o nucleo familiare. Proprio per questo motivo, ognuno cerca in tutti i modi di ridurla al minimo e di risparmiare il più possibile.

Per chi è solito fare la spesa al supermercato, un’ottima possibilità di risparmio consiste nel ricorrere all’uso di buoni sconto, buoni spesa e carte regalo. Si tratta di strumenti di pagamento molto pratici e ideali anche da regalare, in quanto permettono di fare acquisti nel proprio supermercato preferito usufruendo di prezzi speciali e offerte vantaggiose.

I buoni sconto per la spesa e le gift card, oggigiorno, possono essere acquistati direttamente online, su appositi portali che rendono tutto più semplice e veloce. Uno dei punti di riferimento del settore, in Italia, è per esempio Bestshopping, che propone come ulteriore vantaggio il risparmio garantito dal cashback immediato: questo significa che sul valore del buono spesa viene applicata subito, al momento dell’acquisto, una riduzione.

I vantaggi dei buoni sconto per la spesa

Carte regalo e buoni spesa vengono spesso acquistati innanzitutto dalle aziende in quantità più o meno rilevanti, da offrire come benefit aziendali o come gadget promozionali a dipendenti, collaboratori e clienti. Si tratta di un omaggio molto gradito, in quanto consente di acquistare qualsiasi prodotto, senza alcuna limitazione, in base alle diverse esigenze e preferenze personali.

Tuttavia, l’abitudine di utilizzare le carte spesa nei supermercati è ormai piuttosto diffusa anche tra i privati, vista la possibilità di risparmio che offrono e la loro comodità di utilizzo.

Chi riceve in dono una gift card per la spesa può usarla per acquistare tutto ciò che desidera nei punti vendita del marchio di riferimento; inoltre, alcuni buoni possono essere utilizzati per fare shopping nei supermercati online.

Considerando l’attenzione che oggi tutti riservano nel limitare al minimo i costi, una carta prepagata per la spesa è un regalo davvero utile, ed è quindi perfetta non solo da offrire come gadget aziendale ma anche in dono ad amici e familiari.

I buoni spesa possono essere usati nei supermercati a cui si riferiscono, esattamente come una normale carta bancaria o ricaricabile, evitando quindi di portare con sé contanti e altri strumenti di pagamento.

Funzionano come ogni altro tipo di carta prepagata a credito scalare (ad esempio i buoni benzina) e non richiedono necessariamente di spendere tutto l’importo in un’unica spesa, ma possono essere utilizzate anche in più volte. Ad ogni spesa, sullo scontrino viene riportato il credito residuo.

Nel caso in cui l’ultimo credito risultasse insufficiente per effettuare il pagamento completo della spesa, è comunque possibile integrarlo con un’ulteriore carta spesa, contanti o carte bancarie personali. Carte spesa e gift card in genere hanno una scadenza, che parte dalla data in cui vengono attivate, nel corso del primo pagamento.

Come si acquistano i buoni spesa online

Acquistare i buoni spesa e le carte regalo su un sito specializzato come Bestshopping è semplicissimo: basta scegliere sul sito nella categoria apposita, oppure cercare direttamente il supermercato o il negozio desiderati.

Una volta inseriti nel carrello i buoni da acquistare, si può procedere con il pagamento, e il cashback verrà detratto direttamente dall’importo. In base al tipo di buono spesa acquistato, verrà inviata una mail di conferma entro un periodo variabile da pochi minuti ad alcuni giorni.

Il cashback è un importo che viene immediatamente sottratto dal costo del buono spesa, offrendo quindi la possibilità di risparmiare, meglio ancora se acquistando un maggior numero di buoni spesa.

La gamma di buoni spesa disponibili da acquistare online è molto vasta e riguarda i più importanti marchi della grande distribuzione: da Esselunga a Unes, da Iper a Bennet, da Brico Center a Decathlon. Grazie ai buoni spesa di Bestshopping ognuno può risparmiare facendo shopping nel proprio supermercato preferito, oppure offrire ad amici, dipendenti e soci un omaggio molto utile e gradito.