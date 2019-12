Vertenza amianto, anche le 600 domande di Alstom Savigliano al tavolo di Roma tra sindacati, ministero e Inps

150 lavoratori hanno manifestato oggi, venerdì 20 dicembre, davanti al Ministro del Lavoro di Roma, per: “Riattivare un confronto relativo al mancato riconoscimento dei benefici pensionistici” inerente la vertenza amianto riguardanti i lavoratori operanti nel settore di produzione di materiabile rotabile. Al presidio è succeduto un incontro con le tre sigle Fim, Fiom e Uilm con il sottosegretario Francesca Puglisi e Inps. Si contano 5.680 domande in tutta Italia. Di queste sono già state ricevute 951 domande. 440 lavoratori sarebbero pronti per andare in pensione vista l’esposizione nei periodi di smantellamento di amianto.



Presente anche Savigliano con il delegato di stabilimento Alstom di via Ottavio Moreno Paolo Giordanengo che ha illustrato la situazione dello stabilimento saviglianese, anch’esso rientrante nella vertenza: “Oggi le domande a Savigliano sono circa 600” – ha dichiarato – “di queste sono circa 300 le integrazioni inviate all’Inps dall’azienda. . In tutto il gruppo Alstom Italia le domande sono circa 900”.



Savigliano, come altre aziende, deve ancora provvedere ad inviare le integrazioni (Ap 130). Ad allungare il procedimento ha contribuito il cambio di direzione Inail: dall’8 agosto 2019 sono state comunicate le nuove date di bonifica tetti e si è dovuto procedere a nuova integrazione a partire da settembre.



“A questo si è aggiunto” – continua Giordanengo – “Il fatto di dover presentare la bollature e presentazione di buste paga per dimostrarne la presenza dei lavoratori durante il periodo di smaltimento.”



Secondo quanto riportato dal ministero le risorse ad oggi stanziate non sarebbero “sufficienti a garantire l’accesso al pensionamento anticipato” – si legge nella nota siglata unitariamente da Fim, Fiom e Uilm nzionali – “nemmeno per le oltre 400 doamnde già certificate e pertanto è necessario un intervento legislativo per via ordinaria.”



I prossimi passi procedurali vedono un’ulteriore verifica dell’Inail sugli interventi di bonifica e la loro durata sulla base della documentazione inviata dall’azienda e dallo Spresal. Una volta ricevuto l’elenco definitivo l’azienda dovrà procedere alla certificazione della presenza dei singoli interessati utilizzando un modello che integrerà le vecchie certificazioni presentate.



L’iter si chiuderà con l’accettazione dell’Inps di Roma. I benefici pensionistici potranno essere superiori a 5 anni, dipende dalla durata dei lavori di bonifica e dall’esposizione. A Savigliano i lavori sono durati dal1999 al 2007.



Su questa – complicata – questione le parti si aggiornano il 9 gennaio quando verrà aperto un tavolo tecnico proprio per trovare una risoluzione su questione delicata questione.