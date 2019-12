Babbo Natale al Parco fluviale è confermato con qualsiasi condizione meteo

Nonostante il maltempo degli ultimi giorni e in particolare oggi 20 dicembre, l'evento Natale al Parco, da 13 anni appuntamento irrinunciabile per i bambini di Cuneo e non solo, si farà.

Lo annunciano dalla pagina Facebook del Parco Fluviale Gesso e Stura. L'unico consiglio? Vestire indumenti e scarponcini caldi e impermeabili! E soprattutto, attrezzarsi per il fango.

Nel corso delle prossime ore il meteo dovrebbe comunque migliorare.

Giunto alla XIII edizione, l'evento trasforma la Casa del Fiume in un grande bosco abitato da personaggi incantati del mondo di Babbo Natale.