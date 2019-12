Babbo Natale, solidarietà, canti natalizi e gospel in Contrada Mondovì a Cuneo

Luci in Contrada è il tema scelto per questo Natale 2019 dal comitato della storica e pittoresca Contrada Mondovì a Cuneo. Ad illuminare l'arcata di ingresso alla via ci sono una ventina di lampade, avvolte da tantissime piccole e brillanti luci, che rendono più suggestivo questo periodo così ormai vicino alla Santa Natività.

Con l'obiettivo di creare interesse per la Contrada e per tutta la città di Cuneo, i commercianti della via ed il comitato organizzatore presentano le manifestazioni programmate in questo fine settimana:

Sabato 21 dalle ore 16 alle 19,

Babbo Natale offrirà biscotti ai più piccini nella sua postazione lungo la via. Tra una passeggiata e l'altra farà gli auguri di Natale.



Sabato 21 e domenica 22 dalle ore 11 alle 19 "Viva Vittoria"- Caritas Diocesana di Cuneo, i volontari dellassociazione esporranno lungo la Contrada le coperte di lana fatte a mano. L'intento è devolvere il ricavato della vendita per sostenere i progetti a favore delle donne vittime di violenza.