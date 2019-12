A Dogliani istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Anche i cittadini più piccoli devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione per contribuire al miglioramento della loro cittadina.

Questo lo spirito del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito a Dogliani nel dicembre 2018 e guidato da Agnese Cerutti e da altri dieci alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo di Dogliani.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è riunito nelle scorse settimane alla presenza del Dirigente Scolastico, del Sindaco Ugo Arnulfo e di alcuni Assessori e Consiglieri del Consiglio Comunale di Dogliani.

L’assemblea si è aperta con la presentazione ufficiale dei due Consigli Comunali, anche se la collaborazione non è mancata nei mesi scorsi, in alcune cerimonie pubbliche, come il 2 giugno, il 31 luglio, il 4 novembre e la partecipazione dei Ragazzi alla Giornata dello Sport e ad altre manifestazioni organizzate dal Comune.

Il Sindaco dei Ragazzi, Agnese Cerutti, ha presentato il resoconto sulle attività svolte nell’anno scolastico 2018/2019, in particolare:

il progetto “Regalibriamoli”, la raccolta di libri usati per l’arricchimento delle biblioteche scolastiche di Dogliani.

La realizzazione da parte dei ragazzi di locandine per sensibilizzare i cittadini doglianesi a favore dell’adozione di numerosi cani reperiti in una casa doglianese e ospitati presso il canile di San Michele Mondovì.

Su proposta delle classi quarte della scuola primaria, è stata pubblicizzata con volantini e attuata una raccolta tappi presso tutto l’Istituto Comprensivo. I tappi raccolti sono stati consegnati ai Cantonieri del Comune di Dogliani. I fondi ricavati dalla vendita dei tappi sono stati destinati all’acquisto di arredi per l’aula all’aperto in allestimento presso l’orto didattico situato nel cortile della scuola.

Il Consiglio dei Ragazzi si è mostrato molto propositivo nel presentare nuove attività, nel sollevare problemi che riguardano soprattutto il mondo della scuola oltre a proposte culturali da organizzare nel 2020.

Si tratta di iniziative ludico-ricreative, raccolte fondi per l’Istituto Comprensivo, nuove idee per le giornate di Movie Tellers e per il Festival della tv.

I ragazzi si sono poi mostrati molto interessati anche a una proposta pervenuta dalla classe terza B avente come oggetto “Proposta di trasferimento a Dogliani di un vagone ferroviario della ex tranvia”. Il Sindaco e l’Assessore Alessandra Abbona hanno suggerito di approfondire l’argomento con il locale Museo Civico “G. Gabetti” e con il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano per conoscere lo stato di conservazione e valutarne i costi e la fattibilità.