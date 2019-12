Un musical in tre lingue per lo spettacolo di Natale del "Convitto Provvidenza - International School" di Bra

Grandi emozioni e applausi a scena aperta per lo spettacolo che i piccoli allievi del "Convitto Provvidenza - International School Bra" hanno messo in scena sabato scorso al Teatro "Politeama Boglione".



Genitori e famiglie hanno affollato un teatro gremito in ogni ordine di posto per il tradizionale appuntamento che precede le festività natalizie: un’occasione per scambiarsi gli auguri, ma anche per godere della rappresentazione che i piccoli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria braidese mettono in scena dopo mesi di lavoro su un copione – quest’anno il musical "Casper" – che ogni anno viene declinato in tre lingue: inglese, francese e spagnolo.



Un nuovo successo, per la scuola paritaria di via Provvidenza 5, il cui direttore, il professore Carmine Maffettone, ringrazia pubblicamente "tutti i bambini e le insegnanti, per il grande impegno profuso, le famiglie e le autorità del Comune di Bra, presenti numerose al nostro tradizionale evento di fine anno".



VERSO LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO

La scuola ricorda intanto che presso la propria segreteria è già possibile prendere contatto e informazioni in vista della scadenza delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.



Nursery School e Primary School sono le due offerte rivolte alle famiglie. La prima - frequentabile dai 3 ai 6 anni - realizza attività di musica propedeutica, il progetto "Scopriamo l'arte", quello di ginnastica "Ginnasticando", oltre a un corso di inglese con insegnante madrelingua (English Together) e a un progetto di continuità per l'inserimento alla scuola primaria.



Il secondo, invece, amplia l'offerta dell'insegnamento delle lingue (francese, inglese e spagnolo) e attiva il corso CLIL (per l'apprendimento di contenuti specifici in lingua inglese); propone poi attività scolastiche e laboratori con insegnanti madrelingua, un'attività di educazione civica, l'utilizzo di un'aula informatica con Lil, un pomeriggio sportivo con professionisti (Fun With Sport) e un percorso musicale con uno strumento a scelta.



L’istituto propone inoltre un preorario che va dalle 7.30 alle 8, un post orario dalle 16.45 alle 18.30 e un doposcuola attivo dal mercoledì al venerdì (dalle 14 alle 16.30) per l'accompagnamento allo studio e alla stesura dei compiti.



La scuola mette poi a disposizione degli alunni una mensa con cucina interna, una divisa scolastica giornaliera, organizza feste a tema e spettacoli teatrali con sketch in lingua straniera.



OPEN DAY SABATO 11 GENNAIO

L’istituto invita le famiglie a scoprire le proposte formative del Convitto Provvidenza partecipando all’open day in programma sabato 11 gennaio, dalle ore 9 alle 18.30: una giornata di scuola aperta con tanti laboratori e attività per i più piccoli



Per informazioni e iscrizioni, tel. 0172/412.454 (orario di segreteria 7.30-18); mail info@convittoprovvidenza.it; sito Internet www.convittoprovvidenza.it

