Cuneo: grande attesa per il ritorno della Befana Avisina

L’Avis Cuneo organizza un pomeriggio di festa per festeggiare L’Epifania, la festa tutte le feste si porta via. L’appuntamento è per sabato 4 Gennaio alle ore 15 a Cuneo presso l’Asilo Cattolico (Via Alba, 30).Un pomeriggio pensato per la famiglia, per sensibilizzare grandi e piccini all’importanza di donare.

Avis ha pensato a tutto: doni nella calza, animazioni con i clown di Conivip, la fisarmonica di Tarcisio e un bel rinfresco.

“Tra le nostre attività – spiega la presidente Rosina De Luca – vi è la sensibilizzazione al dono del sangue. Per noi promuovere la cultura del dono passa anche attraverso momenti di festa e condivisione. Invitiamo le famiglie cuneesi a partecipare: la gioia di noi volontari Avis non potrà che essere contagiosa”.

Prenotazione obbligatoria entro il 20 dicembre, oppure il giorno 2 gennaio in sede Avis dalle 9 alle 12.

Tel 017166288 mail info@aviscuneo.eu