Emozione e commozione per l’incontro con la scrittrice Franca Benedusi al Caffè Letterario di Bra (Foto)

Va in archivio con successo e tante emozioni l’ultimo appuntamento del 2019 del Caffè Letterario di Bra, andato in scena giovedì 19 dicembre. Merito della protagonista, la scrittrice Franca Benedusi, premio “Fedeltà alla Langa”, Premio letterario “Il Meleto di Guido Gozzano”, Premio “Cesare Pavese” e vincitrice di una pletora di altri titoli che fanno di lei il Beppe Fenoglio declinato al genere femminile.

In una serata fredda e uggiosa, la prestigiosa ospite ha ricevuto un’accoglienza particolarmente calorosa con gli omaggi letterari a cura della pittrice Maura Boccato e dell’attore Sergio Cravanzola, fino al dono floreale in ferro battuto, confezionato a mano dal maestro artigiano Antonio Gotta. E la Benedusi non si è risparmiata.

Ha regalato una storia intensa, incentrando il suo intervento sul tema dell’amore perduto di una figlia e ritrovato, grazie ai libri e all’affetto della gente. Per tutti è stata una lezione di vita avere a che fare con una donna così sensibile. I suoi racconti sono comandati dal cuore e fedeli all’Alta Langa, autentica poesia, quella che si sprigiona dal paesaggio collinare e quella dei sentimenti.

Nel soppalco del Mondadori Bookstore Crocicchio - consueta sede della rassegna - a dialogare con l’autrice c’erano i giornalisti Silvia Gullino e Silvano Bertaina, di fronte ad un pubblico numeroso e legato a questo evento culturale, che si è pregiato del saluto portato dal dottor Fabio Bailo, presidente del Consiglio Comunale, con delega alla cultura, estimatore dell’iniziativa in programma ogni terzo giovedì del mese, patrocinata dalla Città di Bra.

Il finale della manifestazione si è tinto dei colori e dei profumi del Natale con il classico taglio del panettone e lo scambio di auguri di buone feste e felice lettura. Una bella serata dunque, che suona pure come un ottimo auspicio per dare inizio al nuovo anno.

Possono sorridere l’Associazione Culturale Albedo, Condotta Slow Food, Novacoop sezione soci di Bra, Mondadori Bookstore Crocicchio e Istituto Professionale Statale Velso Mucci, partner del Caffè Letterario, che tornerà puntuale il 16 gennaio 2020. Sarà una serata scacciapensieri e di puro divertimento con il mitico mattatore braidese Pino Milenr.