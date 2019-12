Nel 2020 Biraghi sarà fornitore ufficiale del 103° Giro d'Italia

Il 2020 si aprirà con una importante novità per Biraghi, che grazie all’accordo siglato in questi giorni, vestirà il ruolo di “Fornitore Ufficiale” della rinomata e prestigiosa gara ciclistica del Giro D’Italia che si terrà dal 9 al 31 maggio 2020.

Biraghi sarà presente con il proprio truck brandizzato in tutti i villaggi delle città di partenza tappa e come di consueto darà la possibilità al pubblico di degustare i famosi Biraghini Snack, uno dei prodotti di eccellenza dell’azienda.

“Siamo onorati di far parte del Giro D’Italia, in quanto per noi rappresenta un importante traguardo nell’attività di sostegno allo sport. In questi ultimi anni abbiamo sostenuto diverse manifestazioni proprio perché riteniamo che sia fondamentale dare un contributo alle iniziative che mettono in risalto i principi di impegno, dedizione e stile di vita sano ed equilibrato. Sarà l’occasione, inoltre, per dare l’opportunità ad un ampio pubblico di assaggiare i Biraghini Snack prodotti con latte 100% italiano. Stiamo approntando un restyling della confezione come omaggio al Giro D’Italia e abbiamo in previsione ulteriori iniziative da sviluppare sul tema” commenta Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali della Biraghi S.p.A.