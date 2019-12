Torrente Vermenagna in piena a Limone: "In 50 anni, mai visto così in questa stagione"

"In quasi 50 anni, non ho mai visto il Vermenagna in piena in questa stagione". A scrivercio un abitante di Limone Piemonte, che evidenzia come queste precipitazioni - non nevose - siano del tutto anomale per la fine del mese di dicembre.

La quota neve è molto alta e il pericolo valanghe, per domani, è quasi al massimo: di grado 4 Forte su una scala che va da 1 a 5. Lo stesso lettore evidenzia come si siano registrate slavine e valanghe in quasi tutti i canaloni delle cime che circondano gli impianti. I fuori pista sono quindi vivamente sconsigliati.