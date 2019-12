Bra, i Cavalieri Walter Cravero e Michele Strippoli tra le 12 onorificenze del Quirinale

Bra, da mercoledì 18 dicembre, vanta due nuovi Cavalieri. Sono state consegnate presso la Prefettura di Cuneo le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Capo dello Stato con decreto datato 2 giugno 2019. Tra gli insigniti a Cavalieri c’erano anche Michele Strippoli, classe 1969, alto ufficiale dell’Esercito e Walter Cravero, classe 1971, artigiano metalmeccanico, proveniente da una stirpe di cavalieri, giunta alla terza generazione, con il nonno Giovanni ed il padre Luciano.

L’ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito dalla Legge n. 178/1951, è nato in qualità di riconoscimento atto a ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

A consegnare la prestigiosa onorificenza è stato il Prefetto, dottor Giovanni Russo, durante una significativa cerimonia pubblica, alla quale hanno preso parte anche le autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ai quali si sono aggiunti il Commendatore Clemente Malvino, delegato provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche ed il Cavaliere Stefano Milanesio, delegato Anioc di Bra.

Stentano ancora a crederci i nuovi insigniti, mentre tolgono il nastro che tiene arrotolata la pergamena dell’onorificenza concessa dal Quirinale. Il Cavaliere Michele Strippoli, dopo aver frequentato l’Accademia militare di Modena, è stato assegnato all’Arma di Artiglieria. Nel corso della carriera è stato insegnante presso la Scuola di Applicazione di Torino e, successivamente, si è occupato di relazioni Internazionali in svariati Paesi extraeuropei come Israele, Libano, Cina e Russia. Dopo la promozione a Colonnello, è stato Comandante di molte operazioni in ambito NATO. Attualmente ricopre l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Artiglieria Contraerei.

Il Cavaliere Walter Cravero, ex allievo salesiano, ha 48 anni di età di cui 25 di provata attività come artigiano metalmeccanico, nonché socio amministratore e legale rappresentante della BCROM, azienda specializzata nella produzione di stampe in acciaio con sede a Caramagna Piemonte.