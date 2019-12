Cavallermaggiore: il grazie del sindaco Sannazzaro per le attività natalizie

Gentile Direttore,

il Natale quest’anno è veramente arrivato a Cavallermaggiore trasformandosi in un’importante opportunità per la nostra città che da anni si contraddistingue per un presepe meccanico che attira molti visitatori.

L’importante novità è che grazie ad un fondamentale impegno di alcune persone si è riusciti a fare rete tra associazioni ed enti per dare un’opportunità al visitatore di rimanere nelle nostre vie, di muoversi e conoscere meglio la nostra città.

Questo è stato possibile grazie al grande impegno di Matteo Chiesa che dalla sua bottega con pazienza ha saputo trasformare un insieme di energie sparse in un’offerta organizzata e ricca. Un grazie sincero va a Matteo e all’associazione C-quadro che soprattutto nelle figure del Presidente Daniela Magliano e della vulcanica Monica Alesso hanno saputo costruire questo palinsesto che durerà per tutte le vacanze natalizie con un mercatino sempre in rinnovamento che rende l’Ala Comunale bella ed suggestiva.

A questo desideriamo aggiungere un ringraziamento ai negozianti che hanno scelto di aumentare le ore di apertura, alle confraternite e al Comitato per la tutela, per aver aperto le porte delle loro chiese, all’istituto Comprensivo per aver aderito a questo percorso e ancora una volta agli organizzatori che con la loro iniziativa hanno saputo creare veri momenti di aggregazione tra genitori o nelle singole famiglie con la costruzione di presepi che con questo percorso danno un sapore speciale al nostro Natale.

La valorizzazione della rete ha portato anche belle iniziative quali la corsa dei Babbi Natale della Pro Loco, l’Albero di Natale allestito dagli Scout, il concerto Gospel di Smile, il sabato pomeriggio con Arturo il Clown degli Amici della Biblioteca e l’iniziativa dei Balconi Natalizi di Natura in Città.

Per informazioni per i vari eventi si può consultare il sito del Comune di Cavallermaggiore.

Non ci resta che augurare a tutti un buon Natale consapevoli che grazie a queste persone la nostra città il regalo lo ha veramente ricevuto e darci appuntamento ad una foto con Babbo Cesare Ottaviano Natale.

Grazie,

il Sindaco Davide Sannazzaro