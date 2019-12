A Savigliano torna “Tutti in carrozza è Natale…” al Museo Ferroviario Piemontese

“Tutti in carrozza è Natale…” al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano. Torna per la terza edizione l’iniziativa organizzata dalla realtà museale in sinergia con l’associazione “Voce di Mamme”.

L’appuntamento si inserisce nel ricco calendario di attività dell’Incantevole Natale e si svolge domenica 22 dicembre dalle ore 15 alle 17.30.

In programma visite guidate, letture animate e laboratori creativi a misura di bambino. Ad attendere anche i piccoli visitatori e le loro famiglie le originali corse a bordo della Draisina, lo storico bus su rotaia che in passato permetteva agli operai di fare manutenzione e ispezione sulle linee ferroviarie. “Organizziamo piccole corse all’intero del Museo con questo simpatico pulmino che piace sia ad adulti che a bambini - spiega Emanuele Nadile del Museo Ferroviario Piemontese -. un modo per animare ancora di più l’iniziativa”.

“Si tratta di un’iniziativa che ogni anno riscontra un ottimo numero di pubblico. Sono tutte attività pensate per i bambini ma che divertono sempre molto anche gli adulti”.

Un successo che si evince anche dal tutto esaurito per i laboratori, anche nella seconda data del 6 gennaio in occasione dell’Epifania. “Ci aspettiamo di avere almeno 150 visitatori”.

Al termine della giornata sarà distribuita cioccolata calda e caffè a cura dei volontari del Museo.