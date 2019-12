Iniziano gli "anni '20" del nuovo millennio, ma l'amore e il matrimonio sono valori che non cambieranno mai

2020, una cifra che a scriverla e a rileggerla fa quasi paura. Soltanto ieri parlavamo degli “anni duemila” come qualcosa di futuristico, lontano nel tempo, fantascientifico, misterioso e affascinante. E invece, i primi due decenni di questo nostro terzo millennio sono già volati via in un soffio.

La società si trasforma, i tempi cambiano, i ritmi di vita si modificano continuamente, ma esistono alcune certezze che non cambieranno mai: continueremo tutti a coltivare i nostri sogni, a innamorarci, a sposarci e sempre nuove famiglie popoleranno l’umanità.

Che cos’è il matrimonio, nel 2020?

Lo abbiamo chiesto al marchio più iconico e rappresentativo nel mondo degli abiti da sposa in provincia di Savona: da sessant’anni, infatti, il marchio Pesce Maria José di Carcare, in Val Bormida, porta avanti una nobile tradizione sartoriale di pregio. E da dieci anni, con la denominazione di Pesce Maria José Atelier by SC, ha saputo rinnovarsi pur nella sua continuità grazie alla dedizione e alla professionalità di Nicoletta Santullo e Sabrina Cordini.

In sei decenni questo atelier ha vissuto tutte le trasformazioni della nostra storia e della nostra società. “Continueremo – ci spiegano Nicoletta e Sabrina – a trasmettere alla nostra affezionata clientela un messaggio legato all’importanza di un prodotto di qualità, artigianale, unico nel suo aspetto, che renda ancor più magico questo giorno speciale”.

Ci racconta ancora Nicoletta Santullo: “Certo, la società è cambiata tantissimo. Le seconde (o perché no? Talvolta anche terze o quarte) nozze sono diventate sempre più frequenti. In quel caso la sposa evita il bianco, virando a favore di tinte pastello, oppure cerca fogge più sobrie, discrete, magari però vivacizzate dalla nota colorata o dal dettaglio eclettico”.

“Non sembra, ma anche il boom dei social network e degli smartphone ha influito in modo particolare sul giorno del matrimonio. Chiunque, infatti, ormai fotografa e condivide in tempo reale. E il moltiplicarsi di foto sul web crea un effetto emulazione. Tante future spose vedono un vestito che le conquista e ci chiedono di replicarlo. Noi spieghiamo sempre che ogni spunto è ben accetto, ma va sempre mediato attraverso i gusti, il carattere e la personalità della donna che andrà a sposarsi, non solo perché si tratta di un giorno unico e speciale, ma perché ognuno di noi è una persona unica al mondo”.

Prosegue ancora Nicoletta: “Anche per le giovani coppie tante consuetudini sono cambiate. Ci si sposa ormai sempre dopo un periodo di rodaggio, di convivenza, talvolta quando si sono già fatti dei figli che, nel frattempo, sono diventati grandicelli e hanno qualche anno di età.

Anche in quel caso la sposa sceglie un taglio di abito che ne sottolinei la duplice natura di moglie e mamma, sempre senza mortificare la propria femminilità ma, al tempo stesso, valorizzandosi con grazia e sobrietà. E non solo: spesso è successo che alcune spose-mamme ci chiedessero di essere affiancate dai loro bimbi o dalle loro bimbe con un abito ‘a tema’, che conservasse una coerenza stilistica con quello della sposa o dello sposo. E noi, naturalmente, abbiamo accontentato i loro desideri”.

Perché, come dicevamo all’inizio, cambia la società, ma i sogni e l’amore non cambiano mai.

