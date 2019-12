Mondovì: anticipo di Natale in pediatria con Cristina D'Avena (FOTO e VIDEO)

È stata, per molte generazioni, la colonna sonora dell'infanzia, dei pomeriggi trascorsi a guardare i cartoni animati in tv, dei viaggi ad occhi aperti in un mondo fantastico che cominciavano con il suono della sua voce.

Cristina D'Avena, 55 anni, regina indiscussa delle sigle di numerose serie per i più piccoli ("Kiss me Licia", "Mila e Shiro", "Doraemon" e tante altre ancora), si è recata nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre a Mondovì, presso il reparto di pediatria dell'ospedale "Regina Montis Regalis". Qui, accolta dalla dottoressa Patrizia Fusco, direttore facente funzioni del reparto, la cantante ha incontrato i giovanissimi degenti, consegnando loro un regalo di Natale che alcuni non hanno resistito alla tentazione di scartare subito.

L'artista è passata in ogni stanza a salutare i pazienti ricoverati, intrattenendosi con loro per uno scambio di battute e per le immancabili foto ricordo, richieste anche dai genitori, per i quali Cristina D'Avena rappresenta un'autentica icona.

Non stupisce così che, quando la bolognese ha intonato negli spazi della sala giochi alcuni dei suoi successi più celebri, i presenti, dottoresse e infermiere in testa, si siano messi a "duettare" con lei, per un incontro conclusosi tra brindisi, pandori, panettoni e, soprattutto, ampi sorrisi dipinti sui volti di tutti.