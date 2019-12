Musica e Danza per conquistare gli alunni della Primaria di Bene Vagienna

A novembre, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Primaria di Bene Vagienna si sono rapportati con due realtà vive e coinvolgenti presenti in città, ambedue strettamente legate alla musica: presso la sede della Banda “Città di Bene Vagienna”, accanto alla Scuola Media, hanno visto all’opera alcuni strumenti musicali quali l’euphonium, il clarinetto, il sassofono, il flauto traverso e le percussioni, conoscendone le caratteristiche ed ascoltandone il suono. A guidarli nel percorso con grande disponibilità sono stati Daniela Cavallero, Valerio Semprevivo ed alcuni giovani musici.

In altre due occasioni, le insegnanti del Centro Coreografico “Santa Chiara” hanno coinvolto ed appassionato i ragazzi di terza, quarta e quinta avvicinandoli a generi di danza diversi.

Rossana Mondini, la fondatrice del centro, con la sua verve inesauribile li ha condotti in giro per il mondo con danze irlandesi, francesi e greche, facendo loro provare anche la profondità della danza spontanea. Chiara Castellino ha presentato l’hip hop, raccontandone la nascita nei quartieri di New York e realizzando una piccola coreografia. Marta Malgioglio ha infine fatto sperimentare il modern jazz, aprendo agli alunni lo scenario del musical fatto di danza, canto e recitazione. È stata una bella carrellata sui corsi che il Centro propone, presso i locali del Convento Francescano, ormai da molti anni.

Sono state due esperienze musicali interessanti e ricche di spunti che i ragazzi potranno approfondire in seguito, valorizzando queste belle opportunità che la nostra cittadina propone.