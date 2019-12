Peveragno: nella parrocchia di S. Maria l'ultimo saluto a Emanuela Mazzitelli

Era gremita la parrocchia di S. Maria di Peveragno, oggi pomeriggio (sabato 21 dicembre), in occasione del funerale di Emanuela Mazzitelli, la 44enne deceduta nella mattinata di giovedì scorso dopo essere stata travolta da un'automobile mentre attraversava la SP564 Cuneo-Mondovì nei pressi di Aram Tappeti.

"Diamo l'ultimo saluto a Emanuela - ha detto don Luca Giaccaria durante l'omelia - che ha trovato la morte sull'attraversamento pedonale che tante altre volte, prima, aveva attraversato per prendere il pullman".

"Il dolore è ancora più grande quando arriva per una tragica e improvvisa circostanza. Ma oggi, qui, la comunità compie un gesto di fede per ricordarla; famigliari, amici, conoscenti, siamo sicuri che Gesù è vicino alle lacrime di tutti voi. Non è lui a darvi il dolore, ma anzi vi dice che la morte non è l'ultima realtà dell'esistenza".

Al termine della cerimonia la salma è stata condotta al tempio crematorio di Magliano Alpi.