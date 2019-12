Sanità: da gennaio sarà possibile videochiamare l'emergenza sanitaria, trasmettendo immagini real time alla centrale operativa (VIDEO)

Novità in arrivo con il nuovo sul fronte dell’Emergenza Sanitaria. Da gennaio 2020, il 118 metterà a disposizione un servizio di chat e videochat attraverso cui gli utenti potranno trasmettere direttamente le immagini dal luogo dell’intervento alla centrale operativa.

Il Piemonte è la prima regione in Italia ad attivare questo innovativo sistema per il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza. Una “rivoluzione copernicana”, come è stata definita dal direttore del dipartimento 118 Mario Raviolo che è stata presentata all’aeroporto di Levaldigi insieme al report della attività svolte nel 2019 dallo stesso dipartimento.

Il funzionamento della chat sarà intuitivo e immediato: l’utente che è in situazione di emergenza potrà contattare direttamente il 118, la centrale operativa che riceve la sua chiamata, lo localizzerà. Una volta premuto il tasto rosso che uscirà in evidenza sullo schermo, l’utente sarà in diretta con l’operatore sanitario. Potrà ruotare la telecamera del telefono e far vedere all’infermiere la scena, in questo modo il personale potrà visualizzare meglio la situazione di emergenza e organizzare il soccorso. Il sistema operativo sarà dotato anche di un traduttore simultaneo e registrerà tutti i video fatti in una banca dati per una eventuale revisione successiva. Non sarà necessario scaricare alcuna applicazione e il servizio potrà essere utilizzato tramite qualsiasi dispositivo smartphone senza l’impiego di altre apparecchiature.

Un servizio che permetterà di crescere in termini di maggiore sicurezza e di appropriatezza nell’intervento. In sintesi, proprio ciò che ha caratterizzato l’attività del Dipartimento regionale 118 nel corso del 2019 che ad oggi conta 29 mila volontari.

Un anno di intensa attività: oltre 421 mila missioni di intervento

Raviolo durante la presentazione a Levaldigi ha evidenziato alcuni dati che mostrano un aumento dal 2015 delle missioni di soccorso e dei nuovi punti di atterraggio per il volo notturno.

Sono stati 421 mila gli interventi nel 2019 per oltre 474 mila chiamate. Queste ultime, in calo rispetto al 2017 e più appropriate, vengono gestite e distribuite alle diverse centrali, agli operatori e quindi alle forze dell’ordine competenti.

Nel territorio del Cuneese l’aumento delle missioni per centrale dal 2015 al 2019 è stato del 13%, secondo quadrante a livello regionale dopo Torino al 22%.

Anche le missioni con elisoccorso sono in crescita, si è passati da 365 mila interventi del 2015 a oltre 421 mila del 2019. Nella provincia Granda in particolare sono state inaugurate 43 nuove piazzole per l’atterraggio notturno.

Dato in crescita sugli interventi per incidenti sul lavoro, dove si è passati dai 7 mila di 2017 a 9 mila del 2019, tuttavia non preoccupante perché legato per lo più a incidenti di bassa gravità.

“L’introduzione del numero unico di emergenza 112 ha contribuito in maniera determinante nel ridurre il numero di chiamate che impropriamente giungevano alle centrali operative 118 - ha spiegato Raviolo -. portando di conseguenza a una maggiore appropriatezza nelle risposte. Oggi siamo a una svolta epocale. Le centrali operative e i cittadini comunicheranno non solo più tramite chiamata ma anche attraverso lo scambio di chat e immagini con una tecnologia in uso comune agli smartphone”.

“I dati del Servizio di emergenza dimostrano la qualità di questo presidio sanitario - ha aggiunto l’assessore Luigi Icardi, intervenuto durante la presentazione del report -. Molto importante è stata la dotazione tecnologica delle ambulanze a cui si aggiunge ques’ultima possibilità di creare un collegamento visivo tra la centrale e il luogo dell’intervento. Una struttura ben collaudata che agisce con lo spirito di una vera squadra di medici, infermieri, amministrativi e tecnici, ai quali offrono il loro fondamentale apporto oltre 29 mila volontari”.

La Maxiemergenza EMT2 a Levaldigi

Ad oggi il dipartimento conta sei strutture complesse su tutto il territorio, di cui quattro sono centrali operative e una è la Maxiemergenza 118 con Emt2, parzialmente trasferita proprio a Levaldigi dalla sede originaria di Saluzzo.

“La struttura di maxi emergenza 118 regionale - ha precisato Raviolo - dotata di un ospedale da campo certificato dall’OMS ha svolto la sua prima missione internazionale in Mozambico. Sono stati due mesi di intensa attività medica, chirurgica e ostetrico-ginecologica, terminati con la donazione dell’intera struttura all’ospedale di Beira”. Con l’ospedale la maxi emergenza ha infatti soccorso gli abitanti del Mozambico dopo il ciclone Idai che ha distrutto le coste mozambicane a fine marzo dell’anno in corso. Due mesi di attività medica terminati con la donazione all’ospedale di Beira le cui sale operatorie erano state completamente distrutte dall’uragano.