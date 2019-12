Santo Stefano Belbo scommette sul turismo: dall’alleanza tra Comune, Fondazione Pavese e Aca è nata "Vitis"

Vino, cultura, paesaggio. Sono gli ingredienti attorno ai quali Santo Stefano Belbo vuole far crescere un movimento turistico già oggi forte di rilevanti numeri, ma che si punta a sviluppare ulteriormente sulla spinta dei progetti che vedono i territori di Langhe, Roero e Monferrato ora uniti sotto il segno del marchio oggi rappresentato dalle colline Unesco.



Su questo ambizioso obiettivo il centro della Valle Belbo intende lavorare, puntando su una posizione centrale rispetto alle "capitali" di questo sempre più importante distretto, Alba e Asti, ma soprattutto forte di un patrimonio di risorse che – dall’universo di piccole e grandi cantine legato al mondo del Moscato e alle ricchezze della cultura, dell’arte e del paesaggio – ne fanno una realtà unica nel panorama del Sud Piemonte.



Per farlo Comune e Fondazione Cesare Pavese hanno deciso di unire le proprie forze con l’Associazione Commercianti Albesi, già protagonista di analoghe importanti esperienze nella capitale delle Langhe, dando vita un’intesa che ora ha avuto la propria sanzione formale con la nascita di Vitis, associazione che per statuto avrà come fine "la promozione del territorio del Comune di Santo Stefano Belbo e delle risorse paesaggistiche, culturali e produttive al fine della valorizzazione dell’economia turistica e dello sviluppo locale".



Se l’acronimo (sta per Valorizzazione, Innovazione, Turismo e territorio, Innovazione e Santo Stefano Belbo) gioca col richiamo a quella vitivinicoltura che qui figura anche nel gonfalone comunale, gli obiettivi del neonato sodalizio sono stati illustrati nel corso della presentazione avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 dicembre, presso i locali della fondazione legata allo scrittore che qui ebbe i natali nel 1908.



A fare gli onori di casa l’avvocato e vicesindaco Laura Capra, dal maggio scorso reggente dell’amministrazione cittadina, che alla nascita di un soggetto dedicato alla promozione territoriale ha dedicato una parte rilevante del lavoro compiuto in questi primi mesi alla guida del municipio langarolo.

"L’intento è quello di puntare in alto – ha spiegato –, di provare ad alzare l’asticella di quanto realizzato finora per attirare sulle nostre colline un numero sempre maggiore di visitatori interessati alla nostra peculiare offerta turistica. Contiamo di farlo potendo contare su un soggetto snello, ma che lavorerà ogni giorno per farci meglio conoscere al di fuori del nostro territorio e soprattutto all’estero, facendo leva su ricchezze quali il mondo dei piccoli produttori vitivinicoli, la figura di Pavese e la presenza di una rete di sentieri legati ai luoghi dello scrittore".



Oltre alla stessa Laura Capra, che ne sarà vicepresidente, il direttivo dell’associazione annovera quali consiglieri l’ex sindaco Giuseppe Artuffo (da anni alla guida del Comitato Wonderful Outdoor Week, recentemente divenuto associazione), il direttore dell’Atl Langhe Monferrato Roero Mauro Carbone, il vicedirettore Aca e direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour di Grinzane Marco Scuderi, poi Francesco Bocchino, Silvia Boggian, Alessandra Cavallotto.



Una squadra ricca di competenze specifiche, quindi, la cui guida è stata affidata al direttore della Fondazione Pavese Pierluigi Vaccaneo. Ringraziato per la fiducia, il presidente ha anticipato le direttrici sulle quali la nuova realtà andrà a muoversi, "impegnandosi da subito per dialogare e trovare utili forme di collaborazione col mondo produttivo del paese e con quanti vorranno portare il proprio contributo a questa importante causa, consapevoli che nel Moscato abbiamo una risorsa attorno la quale dobbiamo lavorare per costruire qualcosa di importante".



In questo senso uno dei primi progetti su cui Vitis sta operando: un evento internazionale che nel luglio prossimo promette di portare a Santo Stefano Belbo un parterre di importanti chef provenienti da diversi Paesi, pronti a sfidarsi in una competizione di due giorni per l’ideazione di un dolce la cui ricetta richiami il vino aromatico della Valle Belbo.



Per salutare il varo di questa nuova importante realtà della nostra promozione turistica in paese è arrivato anche il presidente dell’Aca e vicepresidente della Fondazione Crc Giuliano Viglione, che insieme al direttore Aca Fabrizio Pace, si è riferito alle colline santostefanesi come a "parte di un territorio senza il quale la stessa Alba non avrebbe il richiamo di cui è oggi capace". "Santo Stefano ha una posizione strategica, al centro del territorio Unesco, e tutti gli ingredienti per una proposta turistica di alto livello", ha proseguito, riferendosi all’importante biodiversità di un territorio dal peculiare pregio naturalistico: "Una ricchezza che le colline del Barolo ad esempio non hanno".



Nell’attesa che si concretizzino gli auspici per la realizzazione di un triangolo del gusto che abbia come vertici il tartufo albese, la Tonda Gentile di Cortemilia e il Moscato di Santo Stefano Belbo (i due centri fanno entrambi parte dell’Unione Montana Alta Langa), altre importanti novità potrebbero arrivare dai progetti coi quali il Municipio guarda intanto alla possibile acquisizione e riqualificazione di Casa Fabbri, immobile al quale si guarda come possibile sede per l’organizzazione di eventi, ma anche per ospitarvi un’enoteca comunale, una foresteria e uno spazio che faccia da vetrina alle tipicità locali. Un altro progetto ambizioso, per il quale il Comune intende confrontarsi al più presto con la Regione.