Barolo piange la scomparsa dello chef Ercole Musso: lunedì (23 dicembre) i funerali

Barolo piange lo chef Ercole Musso, 51 anni, deceduto nella giornata di giovedì 5 dicembre scorso durante un soggiorno a Bali, a seguito di un grave incidente stradale accorso mentre si trovava al volante di una moto.

Conosciuto nel celebre paese delle Langhe e in tutta la provincia come membro dello staff del ristorante "La Dolce Vita", Musso lascia la figlia Caterina, la mamma Vincenza, il papà Pierluigi, la moglie Loredana, la sorella Tiziana e il fratello Fausto, che stanno attendendo in queste ore l'arrivo della salma in Italia.

I funerali si terranno lunedì 23 dicembre alle 15 nella chiesa di San Donato in Barolo, con partenza alle 14.30 dalla casa funeraria braidese di via Piumati. Domani alle 20.30, sempre in parrocchia, la recita del rosario.