Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla “Colletta” tra Barge e Paesana: ferita lievemente una donna (FOTO)

Non si registrano - fortunatamente - feriti in gravi condizioni in seguito all’incidente verificatosi poco fa lungo i tornanti della strada provinciale 27, la “Colletta” che da Paesana conduce a Barge.

Una donna 71enne, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora in via di accertamento, che poi si è capottato, finendo la sua corsa sul fianco sinistro.

Lanciato l’allarme, sul posto sono giunte le ambulanze dell’emergenza sanitaria da Paesana e Barge, i Vigili del fuoco di Barge e i Carabinieri di Revello.

La donna, unica occupante della vettura, è stata estratta dal veicolo dai soccorritori.

Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano preoccupanti: i sanitari sul posto, dopo i primi soccorsi, ne hanno disposto il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Saluzzo, in codice verde.

La strada è rimasta interrotta, dapprima per consentire le operazioni di soccorso, e poi sino alla rimozione dell’auto, che - dopo l’incidente - ostacolava completamente la sede stradale.