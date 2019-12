Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di qualifica “Addetto di falegnameria”

Al Cnos Fap sede di Saluzzo sono aperte le iscrizioni al corso di qualifica da "Addetto di falegnameria". é un corso da 600 ore, di cui 240 di stage in azienda, totalmente gratuito perchè finanziato dalla regione Piemonte e dal FSE. Il corso partirà il 28 gennaio, terminerà ai primi di Luglio con l'esame finale; le ore di laboratorio saranno svolte presso il laboratorio del legno di Isasca. Le lezioni si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 21 e il venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Oltre alle ore di pura falegnameria nelle quali si partirà da zero, quindi non è necessario avere conoscenze pregresse, saranno condotte anche ore di informatica, cad e sicurezza, oltre alle ore di pari opportunità e di sensibilizzazione al recupero e al riuso.

Per iscriversi occorre essere maggiorenni, disoccupati, con titolo di studio prevalentemente basso (terza media o nessun titolo, anche se in via minoritaria si possono accettare anche titoli di studio superiori). Possono essere ad esempio inseriti anche stagisti o tirocinanti già in corso presso aziende del settore, in quanto tali rapporti non sono lavorativi, e consentire loro di ottenere una qualifica professionale.

Per informazioni rivolgersi al CNOS Saluzzo al numero 0175248285 o mandare mail a info.saluzzo@cnosfap.net oppure passare in sede in via Griselda 8.